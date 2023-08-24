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Лилль - Риека

24.08.2023, Четверг, 21:00 мск Лилль, стадион Пьер Моруа Лига конференций, 4 раунд , первый матч Лилль - Риека
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Матч начнется в 21:00 мск
П1
1.32
Х
5.1
П2
10
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