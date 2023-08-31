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Брейдаблик - Струга

31.08.2023, Четверг, 19:45 мск Лига конференций, 4 раунд , ответный матч Брейдаблик - Струга
Первый матч: 0 - 0
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Матч начнется в 19:45 мск
Лига конференций (2023/2024)
4 раунд
первый матч		 24 августа, четверг 21:00 Струга Брейдаблик
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