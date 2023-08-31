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Буде-Глимт - Сепси

31.08.2023, Четверг, 19:00 мск Лига конференций, 4 раунд , ответный матч Буде-Глимт - Сепси
Первый матч: 0 - 0
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Матч начнется в 19:00 мск
Лига конференций (2023/2024)
4 раунд
первый матч		 24 августа, четверг 20:00 Сепси Буде-Глимт
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