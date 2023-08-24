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Тобол - Виктория

24.08.2023, Четверг, 17:00 мск Костанай, стадион Центральный Лига конференций, 4 раунд , первый матч Тобол - Виктория
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Матч начнется в 17:00 мск
П1
3.35
Х
3.45
П2
2.17
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