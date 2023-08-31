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Астон Вилла - Хиберниан

31.08.2023, Четверг, 22:00 мск Бирмингем, стадион Вилла Парк Лига конференций, 4 раунд , ответный матч Астон Вилла - Хиберниан
Первый матч: 0 - 0
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Матч начнется в 22:00 мск
Лига конференций (2023/2024)
4 раунд
первый матч		 23 августа, среда 19:45 Хиберниан Астон Вилла
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