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Абердин - Хэкен

31.08.2023, Четверг, 00:00 мск Лига Европы Абердин - Хэкен
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Матч еще не начался
Лига Европы (2023/2024)

24 августа, четверг 00:00 Хэкен Абердин
Лига конференций (2021/2022)
2 раунд
ответный матч		 29 июля, четверг 19:30 Хэкен 2:0 Абердин
Лига конференций (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 22 июля, четверг 21:45 Абердин 5:1 Хэкен
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