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Ракув - Копенгаген

22.08.2023, Вторник, 22:00 мск Лига чемпионов, 4 раунд , первый матч Ракув - Копенгаген
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Матч начнется в 22:00 мск
П1
2.45
Х
3.35
П2
2.9
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