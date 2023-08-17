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Мидтьюлланд - Омония

17.08.2023, Четверг, 20:45 мск Хернинг, стадион МКХ Арена Лига конференций, 3 раунд , ответный матч Мидтьюлланд - Омония
Первый матч:
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Матч-центр
21:45
Дерри Сити
Тобол
1
0
Второй тайм доп. времени
22:00
Партизан
Сабах
2
0
Второй тайм доп. времени
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