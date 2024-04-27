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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Амьен - Труа
Амьен - Труа: обзор матча 27 апреля 2024
Амьен
27.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 35 тур
0 : 0
Завершен
Труа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амьен - Труа
Замена
Р. Лутин
️️️️
K. Kaiboue
87'
Замена
A. Ouhatti
️️️️
М. Шуиар
87'
85'
Замена
J. Assoumou
️️️️
Р. Саид
Замена
Ф. Бойя
️️️️
Ж. Гелин
81'
Замена
Д. Лане
️️️️
O. Gene
81'
Желтая карточка
Ж. Гелин
77'
Желтая карточка
М. Фофана
73'
73'
Замена
Ю. М'Чангама
️️️️
М. Диоп
73'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
К. Донг
Замена
A. Leautey
️️️️
M. Do Couto
65'
62'
Замена
М. Бангре
️️️️
С. Элисор
62'
Замена
Р. Рипар
️️️️
Л. Илич
52'
Желтая карточка
С. Элисор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
30
Owen Gene
ЦП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
14
Луи Мафута
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
7
Хавьер Шавалерен
(К)
ОП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
8
Мухамед Диоп
АП
7
Кильян Донг
АП
21
Лука Илич
АП
19
Рафики Саид
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
93
Райан Лутин
ЦП
55
Ayman Ouhatti
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
50
Antoine Leautey
ЦФ
82
Джек Лане
ЦФ
Труа
36
Rudy Kohon
ЦЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
15
Jaures Assoumou
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Гютне
23
Джауаб
25
Гелин
3
Опоку
3
Ринг
2
Фофана
30
22
14
8
Шуиар
14
Мафута
2-1-1-3-3
80
Алемдар
4
Зукру
14
Бура
7
Шавалерен
19
Тарат
7
Донг
21
Илич
8
Диоп
3
Ндиайе
22
Элисор
19
Саид
22
93
Лутин
93
Лутин
22
8
Шуиар
55
55
8
Шуиар
25
Гелин
34
Бойя
34
Бойя
25
Гелин
14
50
50
14
30
82
Лане
82
Лане
30
8
Диоп
10
М'Чангама
10
М'Чангама
8
Диоп
22
Элисор
11
Бангре
11
Бангре
22
Элисор
21
Илич
20
Рипар
20
Рипар
21
Илич
7
Донг
12
де Превилль
12
де Превилль
7
Донг
19
Саид
15
15
19
Саид
Остались в запасе
Амьен
Труа
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
Главный тренер
Омар Даф
36
Rudy Kohon
ЦЗ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
Остались в запасе
36
Rudy Kohon
ЦЗ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Амьен - Труа
2
1
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
16
11
Офсайды
2
0
Количество передач
378
412
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Faouzi Benchabane, France
Стадион:
Stade Crédit Agricole la Licorne, Amiens
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