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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Родез - Париж
Родез - Париж: обзор матча 23 апреля 2024
Родез
23.04.2024, вторник, 21:45
Франция. Лига 2, 34 тур
1 : 0
Завершен
Париж
36'
Т. Колоджейчак (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родез - Париж
Замена
Y. Verdier
️️️️
L. Rajot
90'
88'
Замена
Т. Оллила
️️️️
J. Gaudin
Замена
Т. Арконт
️️️️
А. Унтонджи
77'
Замена
А. Нгуямса
️️️️
Д. Силла
77'
73'
Замена
П. Ласн
️️️️
В. Марчетти
73'
Замена
J. Lopez
️️️️
Н. Дико
Замена
В. Таиби
️️️️
В. Юнусса
68'
Желтая карточка
В. Юнусса
40'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Колоджейчак
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родез
44
Кевин Бома
ЦЗ
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
6
Bradley Danger
(К)
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
81
Giovanni Haag
ЦП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
12
Killian Corredor
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
(К)
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
4
Венсан Марчетти
ОП
17
Адама Камара
ЦП
22
Jules Gaudin
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Родез
30
Enzo Crombez
ВР
4
Стон Мамбо
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
7
Тайрик Арконт
ПВ
26
Yannis Verdier
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЦФ
Париж
44
Иван Филипович
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
6
Поль Ласн
ОП
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
4-1-2-3
44
Бома
3
6
20
Силла
23
Юнусса
81
5
17
Унтонджи
12
6
Ро-Яо
3-2-2-1-2
16
13
Дабила
15
Колоджейчак
5
Мбоу
44
Дусе
4
Марчетти
17
Камара
22
10
Кеббаль
12
Дико
99
20
Силла
6
Нгуямса
6
Нгуямса
20
Силла
23
Юнусса
8
Таиби
8
Таиби
23
Юнусса
17
Унтонджи
7
Арконт
7
Арконт
17
Унтонджи
5
26
26
5
22
5
Оллила
5
Оллила
22
4
Марчетти
6
Ласн
6
Ласн
4
Марчетти
12
Дико
20
20
12
Дико
Остались в запасе
Родез
Париж
30
Enzo Crombez
ВР
4
Стон Мамбо
ЦЗ
97
Аким Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
44
Иван Филипович
ВР
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
30
Enzo Crombez
ВР
4
Стон Мамбо
ЦЗ
97
Аким Абдалла
ЦФ
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Родез - Париж
1
Всего ударов по воротам
8
20
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
9
Нарушения
7
9
Офсайды
0
3
Количество передач
372
613
Сейвы
6
4
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Thierry Bouille, France
Стадион:
Stade Paul Lignon, Rodez
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