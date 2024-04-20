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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Аяччо - Кан
Аяччо - Кан: обзор матча 20 апреля 2024
Аяччо
20.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 33 тур
2 : 1
Завершен
Кан
20'
М. Баррето
45'
К. Ибайи
90+5'
А. Менди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Кан
Желтая карточка
Ф. Соллакаро
90'
+5
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Менди
Замена
V. Jacob
️️️️
К. Ибайи
88'
Замена
S. Quemper
️️️️
T. Strata
84'
Замена
М. Сумано
️️️️
Й. Тузгар
67'
59'
Замена
V. Henry
️️️️
К. Добен
59'
Замена
N. Lebreton
️️️️
А. Коефф
59'
Замена
А. Салама
️️️️
B. Brahimi
Замена
Р. Нури
️️️️
М. Баррето
46'
ГОЛ! 2:0!
К. Ибайи
Пас отдал
Т. Жаболь-Фолькарелли
45'
Желтая карточка
М. Баррето
21'
ГОЛ! 1:0!
М. Баррето
Пас отдал
Х. Сахи
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
23
Tony Strata
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
6
Томас Мангани
(К)
ЦП
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
4
Микаэль Баррето
АП
18
Кристофер Ибайи
ЦФ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
25
Кантен Добен
ЦП
61
Brahim Traoré
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Аяччо
1
Mathieu Michel
ВР
5
Junior Olaitan Ishola
ЦЗ
3
Stephen Quemper
ЦЗ
42
Jérémy De Bessa
ЦЗ
7
Valentin Jacob
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
9
Мусса Сумано
ЦФ
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
4
V. Henry
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
4-2-2-2
16
Соллакаро
23
5
Видаль
21
Авинел
20
Юсуфф
6
Мангани
26
Жаболь-Фолькарелли
4
Баррето
29
Сахи
7
Тузгар
18
Ибайи
4-2-4
1
Мандре
92
Коефф
29
Томас
77
2
Абди
25
Добен
61
8
19
Менди
10
27
Гомис
23
3
3
23
18
Ибайи
7
7
18
Ибайи
4
Баррето
7
Нури
7
Нури
4
Баррето
7
Тузгар
9
Сумано
9
Сумано
7
Тузгар
92
Коефф
20
20
92
Коефф
80
Мбок
80
Мбок
25
Добен
4
4
25
Добен
10
19
Салама
19
Салама
10
Остались в запасе
Аяччо
Кан
5
Junior Olaitan Ishola
ЦЗ
1
Mathieu Michel
ВР
42
Jérémy De Bessa
ЦЗ
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
5
Junior Olaitan Ishola
ЦЗ
1
Mathieu Michel
ВР
42
Jérémy De Bessa
ЦЗ
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Аяччо - Кан
2
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
2
Нарушения
15
9
Офсайды
3
1
Количество передач
423
588
Сейвы
2
3
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Главный судья:
Remi Landry, France
Стадион:
Stade Francois Coty, Ajaccio
Новости команд
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