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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Гренобль - Генгам
Гренобль - Генгам: обзор матча 30 марта 2024
Гренобль
30.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 30 тур
0 : 0
Завершен
Генгам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гренобль - Генгам
Желтая карточка
D. Rigo
90'
+3
88'
Желтая карточка
М. Сивис
86'
Замена
U. Bonnet
️️️️
Б. Гийом
86'
Замена
Ж. Сиве
️️️️
А. Эль Уаззани
Желтая карточка
Э. Сильвестр
78'
Замена
Н. Мбемба
️️️️
J. Benet
77'
76'
Замена
L. Phiri
️️️️
M. Merghem
Замена
Э. Сильвестр
️️️️
А. Саньянг
69'
69'
Замена
A. Sagna
️️️️
H. Picard
Замена
N. Ntolla
️️️️
P. Meissa Ba
68'
Желтая карточка
А. Саньянг
64'
Замена
L. Nestor
️️️️
А. Монфрей
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
6
Dante Rigo
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
7
Donatien Gomis
ЦЗ
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
4
Dylan Louiserre
(К)
ЦП
7
Mehdi Merghem
ЦП
22
Hugo Picard
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
19
Victor Lobry
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
10
Эдди Сильвестр
ЦП
14
Loïc Nestor
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
22
Natanael Ntolla
ЦФ
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
36
Lebogang Phiri
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
43
Жак Сиве
ЦФ
12
U. Bonnet
ЦФ
4-2-1-3
1
Мобле
29
Менди
4
Диарра
6
Монфрей
29
Пакье
6
25
Валь
7
Саньянг
21
5
75
Жозеф
4-4-2
1
24
Сивис
7
2
Мароннье
24
7
22
19
Эль Уаззани
4
9
Гийом
19
21
26
Мбемба
26
Мбемба
21
7
Саньянг
10
Сильвестр
10
Сильвестр
7
Саньянг
6
Монфрей
14
14
6
Монфрей
5
22
22
5
7
36
36
7
22
11
11
22
19
Эль Уаззани
43
Сиве
43
Сиве
19
Эль Уаззани
9
Гийом
12
12
9
Гийом
Остались в запасе
Гренобль
Генгам
16
Бобби Аллен
ВР
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
22
Saikou Touray
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
22
Saikou Touray
ЦФ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Гренобль - Генгам
3
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
10
0
Нарушения
6
6
Офсайды
5
1
Количество передач
512
397
Сейвы
0
3
Точность передач %
74
71
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Karim Abed, France
Стадион:
Stade des Alpes, Grenoble
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