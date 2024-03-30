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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Дюнкерк - Анси
Дюнкерк - Анси: обзор матча 30 марта 2024
Дюнкерк
30.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 30 тур
0 : 2
Завершен
Анси
80'
А. Каши
83'
A. Larose
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дюнкерк - Анси
89'
Замена
К. Муанга
️️️️
В. Пажо
Желтая карточка
Г. Курте
87'
83'
ГОЛ! 0:2!
A. Larose
Пас отдал
Й. Демонси
80'
ГОЛ! 0:1!
А. Каши
Пас отдал
С. Нтамак
76'
Замена
С. Нтамак
️️️️
K. Djoco
75'
Замена
А. Каши
️️️️
М. Аделин
Замена
S. Baghdadi
️️️️
А. Маурер
75'
Желтая карточка
E. Bardeli
74'
64'
Замена
C. Billemaz
️️️️
Н. Кандиль
64'
Замена
A. Larose
️️️️
O. Camara
52'
Желтая карточка
Г. Жан
51'
Желтая карточка
М. Аделин
37'
Желтая карточка
O. Camara
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюнкерк
30
Мохамед Коне
ВР
28
Йохан Билинги
ЦЗ
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
18
Enzo Bardeli
ЦП
20
Julien Anziani
ЦП
92
Айман Маурер
АП
80
Жессим Яссин
ЦФ
18
Гаэтан Курте
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
18
Габи Жан
ЦЗ
6
Francois Lajugie
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
5
Мартен Аделин
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
17
Венсан Пажо
(К)
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
9
Ousmane Camara
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Дюнкерк
2
Alioune Ba
ЦЗ
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
10
Remy Boissier
ЦП
5
Samy Baghdadi
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
24
Elhadj Bah
ЦФ
Анси
16
Томас Калленс
ВР
14
Кевин Муанга
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
5
Ахмед Каши
ОП
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
28
Antoine Larose
ЦФ
22
Clement Billemaz
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Коне
28
Билинги
26
Санганте
4
Лагэ
17
Юссуф
5
Гбамен
18
20
92
Маурер
18
Курте
80
Яссин
4-3-1-2
1
Эскале
6
4
Диас
2
18
Жан
5
Аделин
24
Демонси
17
Пажо
70
Кандиль
9
9
92
Маурер
5
5
92
Маурер
17
Пажо
14
Муанга
14
Муанга
17
Пажо
5
Аделин
5
Каши
5
Каши
5
Аделин
9
19
Нтамак
19
Нтамак
9
9
28
28
9
70
Кандиль
22
22
70
Кандиль
Остались в запасе
Дюнкерк
Анси
2
Alioune Ba
ЦЗ
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
10
Remy Boissier
ЦП
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
24
Elhadj Bah
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
16
Томас Калленс
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Жийо
Остались в запасе
2
Alioune Ba
ЦЗ
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
10
Remy Boissier
ЦП
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
24
Elhadj Bah
ЦФ
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
Главный тренер
Пьер Вебо
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Дюнкерк - Анси
2
3
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
7
Нарушения
16
15
Офсайды
4
0
Количество передач
403
343
Сейвы
4
1
Точность передач %
74
70
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Информация о матче
Главный судья:
Benjamin Lepaysant, France
Стадион:
Стад Марсель-Трибю
Новости команд
Все
Дюнкерк
Анси
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
2025.08.25 16:32
3
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
2025.08.25 16:32
3
«Марсель» вылетел из Кубка Франции от середняка Лиги 2
2023.03.02 07:23
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