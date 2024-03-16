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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Лаваль - Дюнкерк
Лаваль - Дюнкерк: обзор матча 16 марта 2024
Лаваль
16.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 29 тур
1 : 2
Завершен
Дюнкерк
87'
T. Thomas
9'
Г. Курте
44'
Б. Юссуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лаваль - Дюнкерк
90'
+2
Замена
A. Ba
️️️️
Г. Курте
ГОЛ! 1:2!
T. Thomas
Пас отдал
A. Gonçalves
87'
Замена
N. Mupemba
️️️️
T. Vargas
82'
76'
Желтая карточка
М. Коне
Замена
T. Thomas
️️️️
П. Диав
72'
Замена
A. Gonçalves
️️️️
А. Черни
72'
Замена
J. Adeoti
️️️️
J. Roye
72'
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
А. Бобишон
65'
60'
Замена
R. Ghrieb
️️️️
А. Маурер
59'
Желтая карточка
S. Baghdadi
Желтая карточка
П. Диав
56'
Пенальти не реализован!
Р. Лабе Ласкари
49'
46'
Замена
S. Baghdadi
️️️️
E. Bardeli
44'
ГОЛ! 0:2!
Б. Юссуф
43'
Желтая карточка
Б. Юссуф
35'
Желтая карточка
J. Anziani
9'
ГОЛ! 0:1!
Г. Курте
Пас отдал
E. Bardeli
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
3
Marvin Baudry
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
7
Пабло Пажи
ЦФ
4
Jimmy Roye
(К)
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Дюнкерк
30
Мохамед Коне
ВР
28
Йохан Билинги
ЦЗ
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
20
Julien Anziani
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
92
Айман Маурер
АП
80
Жессим Яссин
ЦФ
18
Гаэтан Курте
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
19
Noa Mupemba
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
Дюнкерк
40
Люка Лавалле
ВР
2
Alioune Ba
ЦЗ
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
10
Remy Boissier
ЦП
5
Samy Baghdadi
ЦФ
24
Elhadj Bah
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
3-2-1-4
30
Самасса
23
Диав
15
7
75
Черни
3
14
Бобишон
7
Пажи
3
Лабе Ласкари
6
4
4-1-2-1-2
30
Коне
17
Юссуф
26
Санганте
4
Лагэ
28
Билинги
5
Гбамен
20
18
92
Маурер
18
Курте
80
Яссин
23
Диав
8
8
23
Диав
14
Бобишон
28
Кадиль
28
Кадиль
14
Бобишон
7
19
19
7
75
Черни
39
39
75
Черни
4
17
17
4
18
Курте
2
2
18
Курте
18
5
5
18
92
Маурер
7
7
92
Маурер
Остались в запасе
Лаваль
Дюнкерк
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Фраполли
40
Люка Лавалле
ВР
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
10
Remy Boissier
ЦП
24
Elhadj Bah
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
Остались в запасе
40
Люка Лавалле
ВР
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
10
Remy Boissier
ЦП
24
Elhadj Bah
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча Лаваль - Дюнкерк
1
4
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
4
Нарушения
9
15
Офсайды
3
2
Количество передач
482
389
Сейвы
2
5
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Главный судья:
Mikael Lesage, France
Стадион:
Stade Francis-Le Basser, Laval
Новости команд
Все
Лаваль
Дюнкерк
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
«Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
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4 февраля
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2025.01.18 11:00
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2016.10.25 21:37
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12
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8
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2025.08.25 16:32
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