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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Амкар-Пермь
Рубин - Амкар-Пермь: обзор матча 26 ноября 2006
Рубин
26.11.2006, воскресенье, 00:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
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Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
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0 : 1
06.11.2026
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Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
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1 : 0
28.10.2026
Рубин
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Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Амкар-Пермь
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Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
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Рубин
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Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
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6 ноября
32
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2
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7 ноября
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7 ноября
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Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
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