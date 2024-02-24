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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Труа - Дюнкерк
Труа - Дюнкерк: обзор матча 24 февраля 2024
Труа
24.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 26 тур
1 : 2
Завершен
Дюнкерк
18'
Р. Саид (П)
34'
Г. Курте
81'
J. Anziani
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Дюнкерк
88'
Замена
S. Baghdadi
️️️️
J. Anziani
81'
ГОЛ! 1:2!
J. Anziani
Замена
А. Палаверса
️️️️
Р. Саид
81'
Замена
А. Брус
️️️️
М. Диоп
81'
68'
Замена
R. Boissier
️️️️
Ж. Гбамен
Замена
И. Бура
️️️️
А. Конте
65'
Замена
Ж. Олайтан
️️️️
Ю. М'Чангама
58'
Замена
М. Бангре
️️️️
Р. Рипар
57'
Желтая карточка
А. Конте
38'
34'
ГОЛ! 1:1!
Г. Курте
Пас отдал
Б. Юссуф
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Саид
18'
17'
Желтая карточка
Й. Билинги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
7
Хавьер Шавалерен
(К)
ОП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
91
Emmanuel Ntim
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
8
Мухамед Диоп
АП
20
Рено Рипар
ПВ
19
Рафики Саид
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Дюнкерк
30
Мохамед Коне
ВР
28
Йохан Билинги
ЦЗ
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
20
Julien Anziani
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
92
Айман Маурер
АП
18
Гаэтан Курте
ЦФ
80
Жессим Яссин
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Труа
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
18
Анте Палаверса
ЦП
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Дюнкерк
40
Люка Лавалле
ВР
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
10
Remy Boissier
ЦП
44
Tidiane Keita
ЦП
12
C. Senneville
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
24
Elhadj Bah
ЦФ
1-1-3-2-3
80
Алемдар
5
Конте
7
Шавалерен
19
Тарат
91
10
М'Чангама
8
Диоп
20
Рипар
3
Ндиайе
22
Элисор
19
Саид
4-1-2-1-2
30
Коне
17
Юссуф
26
Санганте
4
Лагэ
28
Билинги
5
Гбамен
20
18
92
Маурер
80
Яссин
18
Курте
5
Конте
14
Бура
14
Бура
5
Конте
8
Диоп
5
Брус
5
Брус
8
Диоп
19
Саид
18
Палаверса
18
Палаверса
19
Саид
20
Рипар
11
Бангре
11
Бангре
20
Рипар
10
М'Чангама
15
Олайтан
15
Олайтан
10
М'Чангама
5
Гбамен
10
10
5
Гбамен
20
5
5
20
Остались в запасе
Труа
Дюнкерк
4
Танги Зукру
ЦЗ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
40
Люка Лавалле
ВР
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
44
Tidiane Keita
ЦП
12
C. Senneville
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
24
Elhadj Bah
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Остались в запасе
4
Танги Зукру
ЦЗ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Остались в запасе
40
Люка Лавалле
ВР
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
44
Tidiane Keita
ЦП
12
C. Senneville
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
24
Elhadj Bah
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча Труа - Дюнкерк
1
1
Всего ударов по воротам
11
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
16
12
Офсайды
5
2
Количество передач
433
461
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
4
0
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Главный судья:
Benjamin Lepaysant, France
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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