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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Сент-Этьен - Анси
Сент-Этьен - Анси: обзор матча 24 февраля 2024
Сент-Этьен
24.02.2024, суббота, 17:00
Франция. Лига 2, 26 тур
2 : 1
Завершен
Анси
10'
И. Кардона
41'
И. Сиссоко
87'
С. Нтамак (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Этьен - Анси
Желтая карточка
Л. Фомба
90'
+4
90'
+2
Замена
М. Диас
️️️️
M. Mahop
Желтая карточка
Д. Шамбос
90'
+1
87'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Нтамак
Замена
Л. Петро
️️️️
М. Наде
85'
Замена
Б. Бушуари
️️️️
М. Кафаро
84'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
И. Кардона
76'
68'
Замена
A. Larose
️️️️
Н. Кандиль
68'
Замена
C. Billemaz
️️️️
В. Пажо
67'
Замена
С. Нтамак
️️️️
O. Camara
Замена
Д. Батубинсика
️️️️
А. Бриансон
63'
ГОЛ! 2:0!
И. Сиссоко
Пас отдал
И. Кардона
41'
ГОЛ! 1:0!
И. Кардона
Пас отдал
М. Кафаро
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
23
Антони Бриансон
(К)
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Дилан Шамбос
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
6
Francois Lajugie
ЦЗ
3
Moise Mahop
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
5
Ахмед Каши
(К)
ОП
24
Йоан Демонси
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
9
Ousmane Camara
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
Анси
16
Томас Калленс
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
22
Clement Billemaz
ЦФ
28
Antoine Larose
ЦФ
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Ларсоннер
97
Масон
23
Бриансон
50
Наде
8
Аппиа
5
Тардье
7
Шамбос
11
Фомба
20
Кафаро
9
Сиссоко
7
Кардона
4-1-2-1-2
1
Эскале
3
2
18
Жан
6
5
Каши
24
Демонси
17
Пажо
70
Кандиль
9
9
50
Наде
27
Петро
27
Петро
50
Наде
23
Бриансон
21
Батубинсика
21
Батубинсика
23
Бриансон
20
Кафаро
8
Бушуари
8
Бушуари
20
Кафаро
7
Кардона
11
Мбюкю
11
Мбюкю
7
Кардона
3
4
Диас
4
Диас
3
17
Пажо
22
22
17
Пажо
70
Кандиль
28
28
70
Кандиль
9
19
Нтамак
19
Нтамак
9
Остались в запасе
Сент-Этьен
Анси
42
Этьен Грин
ВР
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
7
Максенс Ривера
ПВ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
68
Brian Beyer
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
7
Максенс Ривера
ПВ
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
68
Brian Beyer
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Сент-Этьен - Анси
2
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
7
Нарушения
15
16
Офсайды
7
1
Количество передач
442
436
Сейвы
4
2
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
1
7
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Информация о матче
Главный судья:
Antoine Valnet, France
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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