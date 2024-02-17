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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Генгам - Кан
Генгам - Кан: обзор матча 17 февраля 2024
Генгам
17.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 25 тур
1 : 0
Завершен
Кан
4'
D. Gomis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генгам - Кан
Желтая карточка
V. Lobry
89'
89'
Желтая карточка
N. Lebreton
Замена
B. Roux
️️️️
A. Sagna
88'
Замена
U. Bonnet
️️️️
H. Picard
87'
77'
Замена
S. Ben Youssef
️️️️
V. Henry
77'
Замена
M. Hafid
️️️️
А. Салама
77'
Замена
️️️️
B. Brahimi
Замена
T. Luvambo
️️️️
M. Merghem
75'
69'
Замена
M. Le Bihan
️️️️
М. Отре
69'
Замена
Г. Кьереме
️️️️
К. Добен
68'
Желтая карточка
К. Добен
Замена
Б. Гийом
️️️️
А. Эль Уаззани
65'
Желтая карточка
М. Сивис
63'
48'
Желтая карточка
А. Абди
ГОЛ! 1:0!
D. Gomis
Пас отдал
А. Эль Уаззани
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
7
Donatien Gomis
ЦЗ
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
22
Hugo Picard
ЦП
4
Dylan Louiserre
(К)
ЦП
7
Mehdi Merghem
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
19
Victor Lobry
ЦФ
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
27
Daylam Meddah
ЦЗ
61
Brahim Traoré
ЦП
25
Кантен Добен
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
23
Матиас Отре
(К)
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
5
Baptiste Roux
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
12
U. Bonnet
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
27
Годсон Кьереме
ЦП
15
Mohamed Hafid
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
4-5-1
1
7
24
2
Мароннье
24
Сивис
4
7
11
19
Эль Уаззани
22
19
2-4-4
1
Мандре
27
2
Абди
25
Добен
20
23
Отре
61
4
10
19
Салама
19
Менди
7
92
92
7
11
5
5
11
22
12
12
22
19
Эль Уаззани
9
Гийом
9
Гийом
19
Эль Уаззани
4
5
5
4
25
Добен
27
Кьереме
27
Кьереме
25
Добен
19
Салама
15
15
19
Салама
23
Отре
8
8
23
Отре
Остались в запасе
Генгам
Кан
30
Бабакар Ниасс
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
16
Яннис Клементия
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Генгам - Кан
2
3
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
9
Нарушения
21
15
Офсайды
1
2
Количество передач
297
541
Сейвы
3
0
Точность передач %
65
81
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Главный судья:
Karim Abed, France
Стадион:
Стад дю Рудуру
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