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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анжер - Сент-Этьен
Анжер - Сент-Этьен: обзор матча 17 февраля 2024
Анжер
17.02.2024, суббота, 17:00
Франция. Лига 2, 25 тур
0 : 3
Завершен
Сент-Этьен
42'
И. Кардона
44'
И. Кардона
64'
Ж. Лефор (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Сент-Этьен
Желтая карточка
Х. Абделли
90'
+1
85'
Замена
Л. Фомба
️️️️
Т. Монконду
Желтая карточка
И. Ньян
83'
Желтая карточка
И. Ньян
83'
Желтая карточка
И. Ньян
83'
Желтая карточка
И. Ньян
83'
76'
Желтая карточка
Т. Монконду
76'
Желтая карточка
Т. Монконду
76'
Желтая карточка
Т. Монконду
76'
Желтая карточка
Т. Монконду
Замена
А. Эну
️️️️
Ф. Эль-Мелали
76'
Желтая карточка
Л. Рао-Лисоа
71'
70'
Замена
Д. Батубинсика
️️️️
А. Бриансон
Замена
Ф. Анен
️️️️
Ж. Лефор
70'
Замена
И. Ньян
️️️️
Л. Диони
70'
70'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
И. Кардона
64'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Ж. Лефор
Замена
Л. Рао-Лисоа
️️️️
З. Ферхат
55'
Замена
Э. Леполь
️️️️
Ж. Лопи
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
И. Кардона
Пас отдал
М. Кафаро
42'
ГОЛ! 0:1!
И. Кардона
Пас отдал
М. Кафаро
15'
Замена
Ф. Тардье
️️️️
Э. Муэффек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
7
Ян Валери
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К)
ЛП
8
Жозеф Лопи
ЦП
8
Химад Абделли
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
23
Антони Бриансон
(К)
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
7
Дилан Шамбос
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
22
Эстебан Леполь
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Флориан Тардье
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
4-3-1-2
75
Фофана
21
Лефор
25
Бамба
22
Хунтонджи
7
Валери
15
Капелле
8
Лопи
8
Ферхат
8
Абделли
99
Диони
28
Эль-Мелали
3-3-1-1-2
30
Ларсоннер
8
Аппиа
23
Бриансон
50
Наде
17
Муэффек
6
Монконду
97
Масон
7
Шамбос
20
Кафаро
9
Сиссоко
7
Кардона
21
Лефор
29
Анен
29
Анен
21
Лефор
8
Ферхат
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
8
Ферхат
99
Диони
7
Ньян
7
Ньян
99
Диони
28
Эль-Мелали
23
Эну
23
Эну
28
Эль-Мелали
8
Лопи
22
Леполь
22
Леполь
8
Лопи
23
Бриансон
21
Батубинсика
21
Батубинсика
23
Бриансон
17
Муэффек
5
Тардье
5
Тардье
17
Муэффек
6
Монконду
11
Фомба
11
Фомба
6
Монконду
7
Кардона
11
Мбюкю
11
Мбюкю
7
Кардона
Остались в запасе
Анжер
Сент-Этьен
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
Главный тренер
Абдель Буазама
42
Этьен Грин
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
Главный тренер
Абдель Буазама
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Анжер - Сент-Этьен
6
4
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Угловые удары
5
7
Нарушения
15
16
Офсайды
1
2
Количество передач
413
474
Сейвы
3
0
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Rainville, France
Стадион:
Стад Раймон Копа
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