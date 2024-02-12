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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Сент-Этьен - Труа
Сент-Этьен - Труа: обзор матча 12 февраля 2024
Сент-Этьен
12.02.2024, понедельник, 22:45
Франция. Лига 2, 24 тур
5 : 0
Завершен
Труа
16'
А. Ндиайе (АГ)
38'
И. Сиссоко
51'
Н. Мбюкю
63'
И. Масон
78'
А. Бриансон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Этьен - Труа
Желтая карточка
И. Кардона
90'
90'
Желтая карточка
Д. Алемдар
Замена
М. Ривера
️️️️
М. Кафаро
80'
79'
Замена
М. Диоп
️️️️
Ю. М'Чангама
ГОЛ! 5:0!
А. Бриансон
Пас отдал
Д. Шамбос
78'
Замена
Л. Фомба
️️️️
Т. Монконду
75'
66'
Замена
Р. Рипар
️️️️
С. Элисор
Замена
Л. Петро
️️️️
М. Наде
66'
Замена
Б. Бушуари
️️️️
Н. Мбюкю
66'
Замена
И. Кардона
️️️️
И. Сиссоко
65'
ГОЛ! 4:0!
И. Масон
Пас отдал
М. Кафаро
63'
Желтая карточка
М. Кафаро
55'
ГОЛ! 3:0!
Н. Мбюкю
Пас отдал
Д. Шамбос
51'
46'
Замена
Ж. Олайтан
️️️️
Р. Саид
46'
Замена
М. Бангре
️️️️
А. Брус
Желтая карточка
Т. Монконду
45'
+2
45'
+1
Замена
А. Конте
️️️️
И. Бура
ГОЛ! 2:0!
И. Сиссоко
Пас отдал
М. Наде
38'
Желтая карточка
А. Бриансон
36'
Желтая карточка
М. Наде
20'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Ндиайе
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
23
Антони Бриансон
(К)
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
6
Тома Монконду
ОП
7
Дилан Шамбос
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
(К)
ОП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
42
Abdoulaye Kante
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
91
Emmanuel Ntim
ЦП
19
Рафики Саид
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Труа
5
Абду Конте
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
8
Мухамед Диоп
АП
20
Рено Рипар
ПВ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Ларсоннер
8
Аппиа
23
Бриансон
50
Наде
97
Масон
6
Монконду
17
Муэффек
7
Шамбос
11
Мбюкю
20
Кафаро
9
Сиссоко
2-1-4-3
80
Алемдар
5
Брус
14
Бура
7
Шавалерен
42
10
М'Чангама
91
19
Тарат
3
Ндиайе
22
Элисор
19
Саид
50
Наде
27
Петро
27
Петро
50
Наде
11
Мбюкю
8
Бушуари
8
Бушуари
11
Мбюкю
6
Монконду
11
Фомба
11
Фомба
6
Монконду
20
Кафаро
7
Ривера
7
Ривера
20
Кафаро
9
Сиссоко
7
Кардона
7
Кардона
9
Сиссоко
14
Бура
5
Конте
5
Конте
14
Бура
10
М'Чангама
8
Диоп
8
Диоп
10
М'Чангама
5
Брус
11
Бангре
11
Бангре
5
Брус
22
Элисор
20
Рипар
20
Рипар
22
Элисор
19
Саид
15
Олайтан
15
Олайтан
19
Саид
Остались в запасе
Сент-Этьен
Труа
42
Этьен Грин
ВР
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
4
Танги Зукру
ЦЗ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
Остались в запасе
4
Танги Зукру
ЦЗ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Сент-Этьен - Труа
5
1
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
21
9
Офсайды
3
0
Количество передач
429
444
Сейвы
1
7
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Azzedine Souifi, France
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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