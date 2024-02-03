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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Амьен - Париж
Амьен - Париж: обзор матча 03 февраля 2024
Амьен
03.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 23 тур
1 : 1
Завершен
Париж
55'
Л. Мафута
90+6'
А. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амьен - Париж
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
А. Камара
Замена
С. Корчиа
️️️️
Y. Assogba
88'
Замена
Ж. Гелин
️️️️
Ф. Бойя
88'
75'
Замена
J. Lopez
️️️️
Н. Дико
Замена
K. Kaiboue
️️️️
A. Leautey
67'
60'
Замена
Л. Дусе
️️️️
К. Ив Дабила
ГОЛ! 1:0!
Л. Мафута
55'
Замена
М. Шуиар
️️️️
M. Do Couto
46'
Желтая карточка
M. Do Couto
37'
Желтая карточка
Y. Assogba
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
34
Франк Бойя
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
22
Jules Gaudin
ЦП
14
Cyril Mandouki
(К)
ЦП
17
Адама Камара
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
12
Нуха Дико
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
22
Kylian Kaiboue
ЦП
82
Джек Лане
ЦФ
Париж
1
Реми Риу
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
25
Yoan Koré
ЦЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
37
Florian Pannafit
ЦП
20
J. Lopez
ЦФ
3-3-4
1
Гютне
3
Урогиде
23
Джауаб
3
Ринг
34
Бойя
30
14
9
Кэрролл
15
50
14
Мафута
3-3-1-3
16
15
Колоджейчак
5
Мбоу
13
Дабила
22
14
17
Камара
10
Кеббаль
9
Лукембила
11
12
Дико
34
Бойя
25
Гелин
25
Гелин
34
Бойя
15
14
Корчиа
14
Корчиа
15
50
22
22
50
14
8
Шуиар
8
Шуиар
14
13
Дабила
44
Дусе
44
Дусе
13
Дабила
12
Дико
20
20
12
Дико
Остались в запасе
Амьен
Париж
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
82
Джек Лане
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
1
Реми Риу
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
25
Yoan Koré
ЦЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
37
Florian Pannafit
ЦП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
82
Джек Лане
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
25
Yoan Koré
ЦЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
37
Florian Pannafit
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Амьен - Париж
2
Всего ударов по воротам
12
21
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
0
13
Нарушения
9
9
Офсайды
0
1
Количество передач
336
542
Сейвы
6
1
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
6
10
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
7
10
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Aurelien Petit, France
Стадион:
Stade Crédit Agricole la Licorne, Amiens
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