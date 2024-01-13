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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Сент-Этьен - Лаваль
Сент-Этьен - Лаваль: обзор матча 13 января 2024
Сент-Этьен
13.01.2024, суббота, 17:00
Франция. Лига 2, 20 тур
0 : 0
Завершен
Лаваль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Этьен - Лаваль
87'
Замена
T. Thomas
️️️️
J. Roye
81'
Замена
П. Пажи
️️️️
А. Бобишон
Замена
М. Ривера
️️️️
И. Кардона
78'
Замена
Л. Фомба
️️️️
Б. Бушуари
74'
69'
Замена
Р. Лабе Ласкари
️️️️
Ж. Кадиль
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
(К)
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
27
Лео Петро
ЛЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Дилан Шамбос
ЦП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
23
Yohan Tavares
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
23
Yasser Balde
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
6
Sam Sanna
ЦФ
4
Jimmy Roye
(К)
ЦФ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
48
Bryan Nokoue
ЦЗ
18
Матис Амугу
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
6
Cheikh Fall
ЦП
36
Darling Bladi
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
3
Marvin Baudry
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
3-3-2-1-1
30
Ларсоннер
8
Аппиа
97
Масон
50
Наде
27
Петро
5
Тардье
17
Муэффек
7
Шамбос
8
Бушуари
20
Кафаро
7
Кардона
3-2-1-1-3
30
Самасса
7
23
Диав
23
23
75
Черни
14
Бобишон
28
Кадиль
18
4
6
8
Бушуари
11
Фомба
11
Фомба
8
Бушуари
7
Кардона
7
Ривера
7
Ривера
7
Кардона
4
8
8
4
14
Бобишон
7
Пажи
7
Пажи
14
Бобишон
28
Кадиль
3
Лабе Ласкари
3
Лабе Ласкари
28
Кадиль
Остались в запасе
Сент-Этьен
Лаваль
42
Этьен Грин
ВР
48
Bryan Nokoue
ЦЗ
18
Матис Амугу
ЦП
6
Cheikh Fall
ЦП
36
Darling Bladi
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
1
Maxime Hautbois
ВР
3
Marvin Baudry
ЦЗ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
48
Bryan Nokoue
ЦЗ
18
Матис Амугу
ЦП
6
Cheikh Fall
ЦП
36
Darling Bladi
ЦП
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
3
Marvin Baudry
ЦЗ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Сент-Этьен - Лаваль
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
14
13
Офсайды
4
1
Количество передач
597
400
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Rainville, France
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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