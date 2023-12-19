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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Лаваль - Осер
Лаваль - Осер: обзор матча 19 декабря 2023
Лаваль
19.12.2023, вторник, 22:45
Франция. Лига 2, 19 тур
1 : 3
Завершен
Осер
28'
А. Черни
32'
А. Онаиву
59'
Л. Синайоко
69'
Г. Эйн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лаваль - Осер
Замена
A. Gonçalves
️️️️
П. Диав
81'
Замена
N. Mupemba
️️️️
Ж. Кадиль
80'
76'
Замена
Ф. Айе
️️️️
А. Онаиву
76'
Замена
Э. Овусу
️️️️
Г. Перрен
Замена
J. Adeoti
️️️️
J. Roye
72'
Замена
T. Thomas
️️️️
А. Бобишон
72'
69'
ГОЛ! 1:3!
Г. Эйн
Пас отдал
Д. Менса
Желтая карточка
T. Vargas
67'
Замена
M. Tchokounté
️️️️
Р. Лабе Ласкари
64'
59'
ГОЛ! 1:2!
Л. Синайоко
Пас отдал
Г. Перрен
56'
Желтая карточка
Жубал
32'
ГОЛ! 1:1!
А. Онаиву
ГОЛ! 1:0!
А. Черни
Пас отдал
T. Vargas
28'
17'
Желтая карточка
Л. Синайоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
75
Амин Черни
ЦЗ
23
Yasser Balde
ЦЗ
3
Marvin Baudry
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
4
Jimmy Roye
(К)
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Осер
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
(К)
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
45
Адо Онаиву
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
3
Edson Seidou
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
18
Malik Tchokounté
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
19
Noa Mupemba
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
42
Элиша Овусу
ОП
97
Саад Агузуль
ЦФ
9
Ousmane Camara
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
3-2-1-1-3
30
Самасса
3
23
Диав
7
23
75
Черни
14
Бобишон
28
Кадиль
6
4
3
Лабе Ласкари
3-1-1-1-4
16
Леон
26
Джоли
5
Жубал
14
Менса
22
Равелосон
10
Диуссе
7
Эйн
12
Пелленар
28
Перрен
9
Синайоко
45
Онаиву
14
Бобишон
8
8
14
Бобишон
3
Лабе Ласкари
18
18
3
Лабе Ласкари
23
Диав
39
39
23
Диав
4
17
17
4
28
Кадиль
19
19
28
Кадиль
28
Перрен
42
Овусу
42
Овусу
28
Перрен
45
Онаиву
97
Айе
97
Айе
45
Онаиву
Остались в запасе
Лаваль
Осер
1
Maxime Hautbois
ВР
3
Edson Seidou
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Фраполли
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
97
Саад Агузуль
ЦФ
9
Ousmane Camara
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
3
Edson Seidou
ЦЗ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
97
Саад Агузуль
ЦФ
9
Ousmane Camara
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Лаваль - Осер
1
2
Всего ударов по воротам
4
6
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
5
8
Офсайды
1
0
Количество передач
183
286
Сейвы
0
1
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Remi Landry, France
Стадион:
Stade Francis-Le Basser, Laval
Новости команд
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