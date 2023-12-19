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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Аяччо - Валансьен
Аяччо - Валансьен: обзор матча 19 декабря 2023
Аяччо
19.12.2023, вторник, 22:45
Франция. Лига 2, 19 тур
2 : 1
Завершен
Валансьен
8'
B. Touré
42'
Й. Тузгар
31'
Y. Haouari
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Валансьен
Замена
V. Jacob
️️️️
Й. Тузгар
86'
78'
Замена
Д. Крузе
️️️️
A. Boutoutaou
Замена
М. Сумано
️️️️
B. Touré
74'
64'
Желтая карточка
S. Basse
57'
Замена
N. Venema
️️️️
Y. Haouari
57'
Замена
Э. Юнг
️️️️
M. Lilepo
ГОЛ! 2:1!
Й. Тузгар
42'
31'
ГОЛ! 1:1!
Y. Haouari
Пас отдал
I. Hamache
Желтая карточка
S. Quemper
29'
ГОЛ! 1:0!
B. Touré
Пас отдал
Р. Нури
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
3
Stephen Quemper
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
35
Антони Хелифа
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
6
Томас Мангани
(К)
ЦП
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
10
Ben Touré
ЦФ
19
Yacine Bammou
ЦФ
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
36
Gabin Blancquart
ЦЗ
8
Souleymane Basse
ЦЗ
36
Eyram Viegbe
ЦЗ
13
Jordan Poha
ЦЗ
23
Julien Masson
(К)
ЦП
6
Саша Бансе
ЦП
11
Ilyes Hamache
ЦФ
99
Makabi Lilepo
ЦФ
99
Yassine Haouari
ЦФ
28
A. Boutoutaou
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Аяччо
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
23
Tony Strata
ЦЗ
42
Jérémy De Bessa
ЦЗ
77
Berahino Saido
ЦП
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
7
Valentin Jacob
ЦП
9
Мусса Сумано
ЦФ
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
14
Nick Venema
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
4-2-1-3
16
Соллакаро
3
5
Видаль
35
Хелифа
20
Юсуфф
6
Мангани
26
Жаболь-Фолькарелли
7
Нури
19
10
7
Тузгар
3-2-2-4
16
8
36
13
4
36
23
6
Бансе
28
99
99
11
7
Тузгар
7
7
7
Тузгар
10
9
Сумано
9
Сумано
10
28
15
Крузе
15
Крузе
28
99
14
14
99
99
29
Юнг
29
Юнг
99
Остались в запасе
Аяччо
Валансьен
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
23
Tony Strata
ЦЗ
42
Jérémy De Bessa
ЦЗ
77
Berahino Saido
ЦП
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
1
Lassana Diabate
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
23
Tony Strata
ЦЗ
42
Jérémy De Bessa
ЦЗ
77
Berahino Saido
ЦП
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Аяччо - Валансьен
1
1
Всего ударов по воротам
4
3
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
8
8
Количество передач
215
253
Сейвы
1
1
Точность передач %
75
77
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Информация о матче
Главный судья:
Antoine Valnet, France
Стадион:
Stade Francois Coty, Ajaccio
Новости команд
Все
Аяччо
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