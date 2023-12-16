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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кан - Дюнкерк
Кан - Дюнкерк: обзор матча 16 декабря 2023
Кан
16.12.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 18 тур
1 : 0
Завершен
Дюнкерк
8'
B. Brahimi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кан - Дюнкерк
Замена
M. Le Bihan
️️️️
А. Менди
89'
82'
Замена
T. Keita
️️️️
H. Gambor
82'
Замена
M. Guel
️️️️
J. Anziani
Замена
M. Hafid
️️️️
B. Brahimi
82'
81'
Желтая карточка
J. Anziani
Желтая карточка
V. Henry
81'
Замена
D. Meddah
️️️️
N. Lebreton
70'
ГОЛ! 1:0!
B. Brahimi
Пас отдал
N. Lebreton
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
61
Brahim Traoré
ЦП
10
Bilal Brahimi
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
14
Ibrahima Sy
ЦП
10
Remy Boissier
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
20
Julien Anziani
ЦП
24
Elhadj Bah
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
27
Daylam Meddah
ЦЗ
91
Emmanuel Ntim
ЦП
28
Джибриль Диани
ЦФ
15
Mohamed Hafid
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Дюнкерк
40
Люка Лавалле
ВР
44
Tidiane Keita
ЦП
12
C. Senneville
ЦФ
10
Ángel Orelien
ЦФ
17
M. Guel
ЦФ
27
Alain Ipiélé
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
3-4-3
1
Мандре
2
Абди
77
29
Томас
23
Отре
20
61
27
Кьереме
4
19
Менди
10
3-2-4-1
16
4
Фернандес
82
15
17
Юссуф
26
Санганте
10
18
20
14
24
20
27
27
20
10
15
15
10
19
Менди
8
8
19
Менди
82
44
44
82
20
17
17
20
Остались в запасе
Кан
Дюнкерк
16
Яннис Клементия
ВР
91
Emmanuel Ntim
ЦП
28
Джибриль Диани
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
40
Люка Лавалле
ВР
12
C. Senneville
ЦФ
10
Ángel Orelien
ЦФ
27
Alain Ipiélé
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
91
Emmanuel Ntim
ЦП
28
Джибриль Диани
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Остались в запасе
40
Люка Лавалле
ВР
12
C. Senneville
ЦФ
10
Ángel Orelien
ЦФ
27
Alain Ipiélé
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча Кан - Дюнкерк
2
1
Всего ударов по воротам
5
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
5
7
Офсайды
2
0
Количество передач
237
255
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
1
0
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Главный судья:
Mickael Leleu, France
Стадион:
Stade Michel d'Ornano, Caen
Новости команд
Все
Кан
Дюнкерк
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
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20 октября
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9 августа
12
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17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
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2025.08.25 16:32
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