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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Париж - Родез
Париж - Родез: обзор матча 05 декабря 2023
Париж
05.12.2023, вторник, 22:45
Франция. Лига 2, 17 тур
2 : 0
Завершен
Родез
1'
П. Амель
23'
П. Амель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Париж - Родез
Замена
A. Jabbari
️️️️
П. Амель
83'
Замена
Л. Дусе
️️️️
Й. Демонси
82'
80'
Замена
R. Lipinski
️️️️
А. Абдалла
80'
Замена
C. Depres
️️️️
Т. Арконт
74'
Замена
K. Corredor
️️️️
L. Rajot
66'
Замена
А. Нгуямса
️️️️
Л. Буаде
66'
Замена
В. Таиби
️️️️
В. Юнусса
Замена
Y. Koré
️️️️
К. Ив Дабила
61'
Замена
А. Камара
️️️️
C. Mandouki
61'
39'
Желтая карточка
J. Chougrani
Желтая карточка
C. Mandouki
35'
Желтая карточка
К. Ив Дабила
30'
ГОЛ! 2:0!
П. Амель
23'
ГОЛ! 1:0!
П. Амель
Пас отдал
И. Кеббаль
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
14
Cyril Mandouki
(К)
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
22
Jules Gaudin
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Родез
77
Лионель М'Паси
ВР
6
Bradley Danger
(К)
ЦЗ
21
Joris Chougrani
ЦЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
81
Giovanni Haag
ЦП
18
Лука Буаде
ПП
7
Тайрик Арконт
ПВ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Париж
44
Иван Филипович
ВР
25
Yoan Koré
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
17
Адама Камара
ЦП
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
2
Andy Pembélé
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
25
Clément Depres
ЦФ
18
Antoine Valerio
ЦФ
12
Killian Corredor
ЦФ
3-3-1-3
16
13
Дабила
5
Мбоу
22
Алакуш
14
24
Демонси
22
10
Кеббаль
29
Амель
11
9
Лукембила
2-1-3-1-3
77
М'Паси
6
21
23
Юнусса
18
Буаде
81
5
7
Арконт
6
Ро-Яо
97
Абдалла
17
Унтонджи
13
Дабила
25
25
13
Дабила
24
Демонси
44
Дусе
44
Дусе
24
Демонси
14
17
Камара
17
Камара
14
29
Амель
99
99
29
Амель
97
Абдалла
3
3
97
Абдалла
18
Буаде
6
Нгуямса
6
Нгуямса
18
Буаде
23
Юнусса
8
Таиби
8
Таиби
23
Юнусса
7
Арконт
25
25
7
Арконт
5
12
12
5
Остались в запасе
Париж
Родез
44
Иван Филипович
ВР
2
Andy Pembélé
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
1
Себастьен Сибуа
ВР
18
Antoine Valerio
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
2
Andy Pembélé
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
18
Antoine Valerio
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Париж - Родез
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Главный судья:
Mickael Leleu, France
Стадион:
Stade Sebastien Charlety, Paris
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