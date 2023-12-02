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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Родез - Конкарно
Родез - Конкарно: обзор матча 02 декабря 2023
Родез
02.12.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 16 тур
2 : 0
Завершен
Конкарно
15'
B. Danger
62'
А. Унтонджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родез - Конкарно
90'
+6
Желтая карточка
Y. Merdji
90'
Замена
A. Urie
️️️️
Н. Шадли
90'
Замена
A. Wahib
️️️️
A. Georgen
Замена
А. Нгуямса
️️️️
B. Danger
82'
Замена
C. Depres
️️️️
Т. Арконт
82'
Замена
K. Corredor
️️️️
А. Унтонджи
77'
Замена
В. Таиби
️️️️
L. Rajot
77'
Замена
A. Valerio
️️️️
G. Haag
72'
Желтая карточка
G. Haag
70'
65'
Желтая карточка
T. Lebeau
63'
Замена
T. Lebeau
️️️️
Г. Барес
ГОЛ! 2:0!
А. Унтонджи
Пас отдал
G. Haag
62'
59'
Замена
C. Rodrigues
️️️️
П. Ибну Ба
59'
Замена
Y. Merdji
️️️️
Н. Ндомбаси
54'
Желтая карточка
Н. Шадли
Желтая карточка
B. Danger
54'
ГОЛ! 1:0!
B. Danger
Пас отдал
Т. Арконт
15'
7'
Желтая карточка
E. Salles
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родез
77
Лионель М'Паси
ВР
6
Bradley Danger
(К)
ЦЗ
21
Joris Chougrani
ЦЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
81
Giovanni Haag
ЦП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
18
Лука Буаде
ПП
7
Тайрик Арконт
ПВ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Конкарно
4
Guillaume Jannez
(К)
ЦЗ
3
Julien Celestine
ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
17
Maxime Etuin
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
77
Нассим Шадли
ПВ
30
Esteban Salles
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
18
Antoine Valerio
ЦФ
12
Killian Corredor
ЦФ
25
Clément Depres
ЦФ
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
3
Abdelwahed Wahib
ЦЗ
28
Issouf Paro
ЦЗ
7
Axel Urie
ЦП
4
Tom Lebeau
ЦП
9
Clément Rodrigues
ЦП
10
Yanis Merdji
ЦФ
2-1-3-1-3
77
М'Паси
6
21
23
Юнусса
81
5
18
Буаде
7
Арконт
17
Унтонджи
97
Абдалла
6
Ро-Яо
4-1-2-4
33
Фоссюрье
3
2
4
17
77
Шадли
10
Муазан
15
Барес
11
Ндомбаси
14
Ба
30
6
6
Нгуямса
6
Нгуямса
6
5
8
Таиби
8
Таиби
5
81
18
18
81
17
Унтонджи
12
12
17
Унтонджи
7
Арконт
25
25
7
Арконт
2
3
3
2
77
Шадли
7
7
77
Шадли
15
Барес
4
4
15
Барес
14
Ба
9
9
14
Ба
11
Ндомбаси
10
10
11
Ндомбаси
Остались в запасе
Родез
Конкарно
1
Себастьен Сибуа
ВР
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Сантини
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
28
Issouf Paro
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Родез - Конкарно
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Информация о матче
Главный судья:
Karim Abed, France
Стадион:
Stade Paul Lignon, Rodez
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