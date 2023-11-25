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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Дюнкерк - Лаваль
Дюнкерк - Лаваль: обзор матча 25 ноября 2023
Дюнкерк
25.11.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 15 тур
0 : 2
Завершен
Лаваль
15'
Ж. Кадиль
33'
А. Черни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дюнкерк - Лаваль
87'
Замена
Ж. Тель
️️️️
M. Tchokounté
83'
Желтая карточка
M. Tchokounté
Замена
T. Keita
️️️️
R. Boissier
83'
83'
Замена
J. Adeoti
️️️️
J. Roye
83'
Замена
A. Gonçalves
️️️️
Ж. Кадиль
Желтая карточка
О. Санганте
78'
77'
Замена
T. Thomas
️️️️
А. Бобишон
Замена
Á. Orelien
️️️️
J. Anziani
72'
68'
Желтая карточка
J. Roye
51'
Желтая карточка
А. Бобишон
Замена
Ж. Гбамен
️️️️
D. Trichard
46'
41'
Желтая карточка
Ж. Кадиль
33'
ГОЛ! 0:2!
А. Черни
Пас отдал
M. Tchokounté
15'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Кадиль
Пас отдал
J. Roye
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
28
Йохан Билинги
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
3
Driss Trichard
ЦЗ
20
Julien Anziani
ЦП
10
Remy Boissier
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
75
Амин Черни
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
23
Yasser Balde
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
3
Marvin Baudry
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
4
Jimmy Roye
(К)
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Дюнкерк
40
Люка Лавалле
ВР
18
Demba Thiam
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
44
Tidiane Keita
ЦП
24
Elhadj Bah
ЦФ
10
Ángel Orelien
ЦФ
12
C. Senneville
ЦФ
Лаваль
40
Theo Chatelain
ВР
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
19
Noa Mupemba
ЦФ
9
Жордан Тель
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
3-2-3-1
16
12
Куметио
15
3
82
28
Билинги
20
10
18
5
3-2-1-1-3
1
23
7
3
75
Черни
23
Диав
14
Бобишон
28
Кадиль
4
6
18
3
5
Гбамен
5
Гбамен
3
10
44
44
10
20
10
10
20
14
Бобишон
8
8
14
Бобишон
18
9
Тель
9
Тель
18
4
17
17
4
28
Кадиль
39
39
28
Кадиль
Остались в запасе
Дюнкерк
Лаваль
40
Люка Лавалле
ВР
18
Demba Thiam
ЦЗ
24
Elhadj Bah
ЦФ
12
C. Senneville
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
40
Theo Chatelain
ВР
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
19
Noa Mupemba
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Остались в запасе
40
Люка Лавалле
ВР
18
Demba Thiam
ЦЗ
24
Elhadj Bah
ЦФ
12
C. Senneville
ЦФ
Остались в запасе
40
Theo Chatelain
ВР
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
19
Noa Mupemba
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Дюнкерк - Лаваль
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Antoine Valnet, France
Стадион:
Стад Марсель-Трибю
Новости команд
Все
Дюнкерк
Лаваль
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
«Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
2025.08.25 16:32
3
«Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
Два игрока близки к уходу из «Торпедо»
2025.01.18 11:00
Кубок французской лиги. «Монпелье» обыграл «Лаваль»
2016.10.25 21:37
Кубок французской лиги. «Тур» одолел «Анжер», «Эвиан» уступил «Лавалю» по пенальти
2015.10.27 23:52
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