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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Валансьен - Дюнкерк
Валансьен - Дюнкерк: обзор матча 11 ноября 2023
Валансьен
11.11.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 14 тур
0 : 1
Завершен
Дюнкерк
88'
E. Bardeli
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валансьен - Дюнкерк
90'
+1
Замена
D. Trichard
️️️️
E. Bardeli
90'
+1
Замена
Á. Orelien
️️️️
Б. Юссуф
88'
ГОЛ! 0:1!
E. Bardeli
Пас отдал
R. Ghrieb
Желтая карточка
J. Masson
81'
Замена
J. Masson
️️️️
Б. Кошта
76'
73'
Замена
R. Boissier
️️️️
H. Gambor
Замена
Э. Юнг
️️️️
N. Venema
72'
Замена
I. Hamache
️️️️
Д. Крузе
71'
63'
Замена
A. Gnanduillet
️️️️
S. Baghdadi
62'
Замена
R. Ghrieb
️️️️
J. Anziani
57'
Желтая карточка
E. Bardeli
Желтая карточка
A. Linguet
57'
45'
Желтая карточка
H. Gambor
Желтая карточка
Д. Крузе
40'
24'
Желтая карточка
Б. Куметио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
27
Allan Linguet
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
13
Jordan Poha
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
6
Саша Бансе
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
99
Makabi Lilepo
ЦФ
14
Nick Venema
ЦФ
28
A. Boutoutaou
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
28
Йохан Билинги
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ЦЗ
20
Julien Anziani
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
44
Tidiane Keita
ЦП
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
23
Julien Masson
ЦП
29
Jawad Kalai
ЦП
11
Ilyes Hamache
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
12
U. Bonnet
ЦФ
Дюнкерк
40
Люка Лавалле
ВР
18
Demba Thiam
ЦЗ
3
Driss Trichard
ЦЗ
10
Remy Boissier
ЦП
10
Ángel Orelien
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
4-3-3
16
27
39
Буату
13
5
15
Крузе
6
Бансе
28
Кошта
28
14
99
3-2-3-1
16
28
Билинги
82
17
Юссуф
4
Фернандес
12
Куметио
20
18
44
5
28
Кошта
23
23
28
Кошта
15
Крузе
11
11
15
Крузе
14
29
Юнг
29
Юнг
14
18
3
3
18
82
10
10
82
17
Юссуф
10
10
17
Юссуф
20
7
7
20
5
9
9
5
Остались в запасе
Валансьен
Дюнкерк
1
Lassana Diabate
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
29
Jawad Kalai
ЦП
12
U. Bonnet
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
40
Люка Лавалле
ВР
18
Demba Thiam
ЦЗ
Главный тренер
Пьер Вебо
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
29
Jawad Kalai
ЦП
12
U. Bonnet
ЦФ
Остались в запасе
40
Люка Лавалле
ВР
18
Demba Thiam
ЦЗ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча Валансьен - Дюнкерк
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Главный судья:
Romain Delpech, France
Стадион:
Stade du Hainaut, Valenciennes
Новости команд
Все
Валансьен
Дюнкерк
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
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8
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