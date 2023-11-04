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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Гренобль - Аяччо
Гренобль - Аяччо: обзор матча 04 ноября 2023
Гренобль
04.11.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 13 тур
0 : 3
Завершен
Аяччо
3'
Т. Жаболь-Фолькарелли
26'
В. Марчетти
52'
V. Jacob
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гренобль - Аяччо
90'
+6
Замена
B. Touré
️️️️
Й. Тузгар
90'
+6
Замена
К. Видаль
️️️️
В. Марчетти
90'
+1
Желтая карточка
M. Puch-Herrantz
Желтая карточка
Г. Пакье
85'
80'
Замена
M. Puch-Herrantz
️️️️
Т. Мангани
Замена
Т. Валь
️️️️
D. Rigo
71'
Замена
В. Постолачи
️️️️
P. Meissa Ba
71'
Замена
N. Ntolla
️️️️
Л. Жозеф
71'
65'
Желтая карточка
Ф. Соллакаро
52'
ГОЛ! 0:3!
V. Jacob
Пас отдал
Й. Тузгар
46'
Замена
Р. Нури
️️️️
Y. Bammou
Замена
А. Менди
️️️️
M. Tourraine
46'
Замена
Э. Сильвестр
️️️️
А. Саньянг
46'
26'
ГОЛ! 0:2!
В. Марчетти
Пас отдал
М. Юсуфф
3'
ГОЛ! 0:1!
Т. Жаболь-Фолькарелли
Пас отдал
S. Quemper
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
6
Dante Rigo
ЦП
75
Ленни Жозеф
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
10
Амин Сбаи
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
3
Stephen Quemper
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
7
Valentin Jacob
ЦП
6
Томас Мангани
(К)
ЦП
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
19
Yacine Bammou
ЦФ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
25
Тео Валь
ЦП
10
Эдди Сильвестр
ЦП
14
Loïc Nestor
ЦФ
22
Natanael Ntolla
ЦФ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Аяччо
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
23
Tony Strata
ЦЗ
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
77
Berahino Saido
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
10
Ben Touré
ЦФ
4-1-5
1
Мобле
39
4
Диарра
6
Монфрей
29
Пакье
6
21
10
Сбаи
5
7
Саньянг
75
Жозеф
4-1-3-2
16
Соллакаро
20
Юсуфф
21
Авинел
3
25
Шано
4
Марчетти
7
6
Мангани
26
Жаболь-Фолькарелли
7
Тузгар
19
39
29
Менди
29
Менди
39
6
25
Валь
25
Валь
6
7
Саньянг
10
Сильвестр
10
Сильвестр
7
Саньянг
75
Жозеф
22
22
75
Жозеф
5
9
Постолачи
9
Постолачи
5
4
Марчетти
5
Видаль
5
Видаль
4
Марчетти
6
Мангани
8
8
6
Мангани
19
7
Нури
7
Нури
19
7
Тузгар
10
10
7
Тузгар
Остались в запасе
Гренобль
Аяччо
16
Бобби Аллен
ВР
14
Loïc Nestor
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
23
Tony Strata
ЦЗ
77
Berahino Saido
ЦП
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
14
Loïc Nestor
ЦФ
Остались в запасе
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
23
Tony Strata
ЦЗ
77
Berahino Saido
ЦП
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Гренобль - Аяччо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Главный судья:
Абделатиф Херраджи
Стадион:
Stade des Alpes, Grenoble
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