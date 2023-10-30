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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Сент-Этьен - Анжер
Сент-Этьен - Анжер: обзор матча 30 октября 2023
Сент-Этьен
30.10.2023, понедельник, 22:45
Франция. Лига 2, 12 тур
2 : 0
Завершен
Анжер
51'
И. Сиссоко
59'
Л. Петро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Этьен - Анжер
Замена
Т. Монконду
️️️️
М. Ривера
90'
84'
Желтая карточка
А. Бамба
Желтая карточка
V. Lobry
82'
Замена
M. Bentayg
️️️️
М. Кафаро
81'
81'
Замена
Л. Рао-Лисоа
️️️️
Я. Валери
81'
Замена
А. Эну
️️️️
З. Ферхат
73'
Замена
Ф. Анен
️️️️
Ж. Лефор
73'
Замена
И. Ньян
️️️️
П. Капелле
Замена
Э. Муэффек
️️️️
Л. Фомба
71'
Замена
V. Lobry
️️️️
Б. Бушуари
71'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
И. Сиссоко
71'
65'
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
Ж. Бахоя
Желтая карточка
Б. Бушуари
61'
ГОЛ! 2:0!
Л. Петро
59'
ГОЛ! 1:0!
И. Сиссоко
Пас отдал
М. Кафаро
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
23
Антони Бриансон
(К)
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
7
Ян Валери
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К)
ЛП
8
Жозеф Лопи
ЦП
8
Химад Абделли
АП
23
Жан Бахоя
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Сент-Этьен
1
Маттью Дрейер
ВР
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
19
Victor Lobry
ЦФ
23
Карим Сиссе
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
4-1-2-2-1
42
Грин
27
Петро
50
Наде
23
Бриансон
8
Аппиа
5
Тардье
11
Фомба
8
Бушуари
20
Кафаро
7
Ривера
9
Сиссоко
4-3-2-1
75
Фофана
7
Валери
25
Бамба
22
Хунтонджи
21
Лефор
8
Ферхат
8
Лопи
15
Капелле
8
Абделли
23
Бахоя
99
Диони
20
Кафаро
3
3
20
Кафаро
11
Фомба
17
Муэффек
17
Муэффек
11
Фомба
7
Ривера
6
Монконду
6
Монконду
7
Ривера
8
Бушуари
19
19
8
Бушуари
9
Сиссоко
14
Шарбонье
14
Шарбонье
9
Сиссоко
21
Лефор
29
Анен
29
Анен
21
Лефор
7
Валери
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
7
Валери
23
Бахоя
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
23
Бахоя
8
Ферхат
23
Эну
23
Эну
8
Ферхат
15
Капелле
7
Ньян
7
Ньян
15
Капелле
Остались в запасе
Сент-Этьен
Анжер
1
Маттью Дрейер
ВР
23
Карим Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
16
Мельвен Зинга
ВР
22
Зинедин Халед
ОП
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
23
Карим Сиссе
ЦФ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
22
Зинедин Халед
ОП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Сент-Этьен - Анжер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Guillaume Paradis, France
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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