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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Лаваль - Сент-Этьен
Лаваль - Сент-Этьен: обзор матча 23 октября 2023
Лаваль
23.10.2023, понедельник, 21:45
Франция. Лига 2, 11 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Этьен
13'
И. Сиссоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лаваль - Сент-Этьен
87'
Желтая карточка
Г. Ларсоннер
Замена
Р. Лабе Ласкари
️️️️
Y. Balde
85'
Замена
T. Thomas
️️️️
J. Roye
85'
84'
Замена
И. Ваджи
️️️️
М. Кафаро
84'
Замена
М. Ривера
️️️️
Д. Шамбос
75'
Замена
V. Lobry
️️️️
Э. Муэффек
75'
Замена
Т. Монконду
️️️️
Л. Фомба
75'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
И. Сиссоко
Замена
П. Диав
️️️️
P. Ouaneh
69'
Замена
А. Бобишон
️️️️
A. Gonçalves
69'
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
Ж. Тель
59'
Желтая карточка
Y. Balde
45'
+3
13'
ГОЛ! 0:1!
И. Сиссоко
Пас отдал
Д. Аппиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
7
Thibault Vargas
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
3
Marvin Baudry
ЦЗ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
9
Жордан Тель
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
4
Jimmy Roye
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
23
Yasser Balde
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
31
Ирвин Ломами
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Titouan Thomas
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
7
Максенс Ривера
ПВ
19
Victor Lobry
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
3-2-5
30
Самасса
15
23
3
75
Черни
7
18
4
6
9
Тель
39
3-3-2-1-1
30
Ларсоннер
17
Муэффек
23
Бриансон
21
Батубинсика
8
Аппиа
5
Тардье
27
Петро
11
Фомба
7
Шамбос
20
Кафаро
9
Сиссоко
23
23
15
23
Диав
23
Диав
15
39
14
Бобишон
14
Бобишон
39
4
8
8
4
9
Тель
28
Кадиль
28
Кадиль
9
Тель
3
Лабе Ласкари
3
Лабе Ласкари
11
Фомба
6
Монконду
6
Монконду
11
Фомба
7
Шамбос
7
Ривера
7
Ривера
7
Шамбос
17
Муэффек
19
19
17
Муэффек
20
Кафаро
25
Ваджи
25
Ваджи
20
Кафаро
9
Сиссоко
14
Шарбонье
14
Шарбонье
9
Сиссоко
Остались в запасе
Лаваль
Сент-Этьен
1
Maxime Hautbois
ВР
31
Ирвин Ломами
ПЗ
Главный тренер
Оливье Фраполли
42
Этьен Грин
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
31
Ирвин Ломами
ПЗ
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Лаваль - Сент-Этьен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
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