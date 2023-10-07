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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Генгам - Гренобль
Генгам - Гренобль: обзор матча 07 октября 2023
Генгам
07.10.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 10 тур
2 : 2
Завершен
Гренобль
2'
A. Sagna
45+2'
M. Merghem
23'
J. Benet
71'
М. Сивис (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генгам - Гренобль
Замена
Ж. Сиве
️️️️
M. Merghem
77'
Замена
T. Luvambo
️️️️
А. Эль Уаззани
77'
71'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
М. Сивис
65'
Замена
В. Постолачи
️️️️
Э. Сильвестр
65'
Замена
N. Ntolla
️️️️
А. Саньянг
60'
Желтая карточка
А. Саньянг
ГОЛ! 2:1!
M. Merghem
45'
+2
23'
ГОЛ! 1:1!
J. Benet
Пас отдал
А. Саньянг
ГОЛ! 1:0!
A. Sagna
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
7
Donatien Gomis
ЦЗ
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
5
Baptiste Roux
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
7
Mehdi Merghem
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
18
Гаэтан Курте
ЦФ
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
7
Абдули Саньянг
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
26
Mathis Riou
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
22
Hugo Picard
ЦП
19
Хонатан Иглесиас
АП
43
Жак Сиве
ЦФ
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
15
Abiezer Jeno
ЦП
20
Baptiste Isola
ЦП
22
Natanael Ntolla
ЦФ
14
Loïc Nestor
ЦФ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
4-1-3-2
1
7
24
5
24
Сивис
6
Сидибе
7
19
Эль Уаззани
11
22
18
Курте
4-2-4
1
Мобле
29
Пакье
6
Монфрей
4
Диарра
39
10
Сильвестр
6
75
Жозеф
5
21
7
Саньянг
19
Эль Уаззани
92
92
19
Эль Уаззани
7
43
Сиве
43
Сиве
7
7
Саньянг
22
22
7
Саньянг
10
Сильвестр
9
Постолачи
9
Постолачи
10
Сильвестр
Остались в запасе
Генгам
Гренобль
30
Бабакар Ниасс
ВР
26
Mathis Riou
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
22
Hugo Picard
ЦП
19
Хонатан Иглесиас
АП
16
Бобби Аллен
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
15
Abiezer Jeno
ЦП
20
Baptiste Isola
ЦП
14
Loïc Nestor
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
26
Mathis Riou
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
22
Hugo Picard
ЦП
19
Хонатан Иглесиас
АП
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
15
Abiezer Jeno
ЦП
20
Baptiste Isola
ЦП
14
Loïc Nestor
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Генгам - Гренобль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
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