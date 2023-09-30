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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Труа - Сент-Этьен
Труа - Сент-Этьен: обзор матча 30 сентября 2023
Труа
30.09.2023, суббота, 16:00
Франция. Лига 2, 9 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Этьен
90+3'
Э. Муэффек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Сент-Этьен
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Э. Муэффек
Пас отдал
М. Кафаро
Замена
А. Конте
️️️️
И. Бура
85'
Замена
М. Диоп
️️️️
Л. Илич
85'
82'
Замена
V. Lobry
️️️️
Б. Бушуари
77'
Замена
Э. Муэффек
️️️️
С. Диарра
76'
Замена
Д. Шамбос
️️️️
И. Сиссоко
Замена
A. Lefebvre
️️️️
J. Assoumou
76'
Желтая карточка
И. Бура
73'
Замена
Р. Саид
️️️️
К. Донг
70'
60'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
Л. Петро
60'
Замена
M. Bentayg
️️️️
Л. Фомба
54'
Желтая карточка
Л. Петро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
16
Николя Леметр
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
42
Abdoulaye Kante
ЦП
7
Кильян Донг
АП
21
Лука Илич
АП
15
Jaures Assoumou
ЦФ
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
8
Мухамед Диоп
АП
11
Alexis Lefebvre
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
19
Victor Lobry
ЦФ
3-1-1-2-3
16
Леметр
14
Бура
4
Зукру
19
Бальде
7
Шавалерен
42
21
Илич
7
Донг
3
Ндиайе
15
Олайтан
15
4-1-2-2-1
30
Ларсоннер
8
Аппиа
21
Батубинсика
23
Бриансон
27
Петро
5
Тардье
11
Фомба
8
Бушуари
25
Диарра
20
Кафаро
9
Сиссоко
14
Бура
5
Конте
5
Конте
14
Бура
21
Илич
8
Диоп
8
Диоп
21
Илич
15
11
11
15
7
Донг
19
Саид
19
Саид
7
Донг
11
Фомба
3
3
11
Фомба
25
Диарра
17
Муэффек
17
Муэффек
25
Диарра
9
Сиссоко
7
Шамбос
7
Шамбос
9
Сиссоко
27
Петро
14
Шарбонье
14
Шарбонье
27
Петро
8
Бушуари
19
19
8
Бушуари
Остались в запасе
Труа
Сент-Этьен
80
Доган Алемдар
ВР
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
42
Этьен Грин
ВР
7
Максенс Ривера
ПВ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
7
Максенс Ривера
ПВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Труа - Сент-Этьен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
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