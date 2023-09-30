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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кан - Генгам
Кан - Генгам: обзор матча 30 сентября 2023
Кан
30.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 9 тур
0 : 1
Завершен
Генгам
77'
A. Sagna
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кан - Генгам
Желтая карточка
Р. Томас
90'
+4
90'
+2
Замена
B. Roux
️️️️
M. Merghem
90'
Желтая карточка
К. Сидибе
85'
Замена
Ж. Сиве
️️️️
А. Эль Уаззани
79'
Желтая карточка
D. Gomis
Замена
M. Le Bihan
️️️️
Y. Court
79'
77'
ГОЛ! 0:1!
A. Sagna
73'
Замена
A. Sagna
️️️️
H. Picard
Замена
Г. Кьереме
️️️️
Я. Мбок
73'
46'
Замена
В. Мансе
️️️️
А. Н'Дур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
91
Emmanuel Ntim
ЦП
25
Кантен Добен
ЦП
61
Brahim Traoré
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
4
V. Henry
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
6
Y. Court
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
7
Donatien Gomis
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
7
Mehdi Merghem
ЦП
4
Dylan Louiserre
ЦП
22
Hugo Picard
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
18
Гаэтан Курте
ЦФ
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
27
Годсон Кьереме
ЦП
28
Джибриль Диани
ЦФ
15
Mohamed Hafid
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
11
Amadou Sagna
ЦП
19
Хонатан Иглесиас
АП
43
Жак Сиве
ЦФ
2-5-3
1
Мандре
2
Абди
29
Томас
25
Добен
61
23
Отре
80
Мбок
91
6
19
Менди
4
4-1-4-1
1
24
Сивис
12
Н'Дур
7
24
6
Сидибе
4
22
19
Эль Уаззани
7
18
Курте
80
Мбок
27
Кьереме
27
Кьереме
80
Мбок
6
8
8
6
7
5
5
7
12
Н'Дур
15
Мансе
15
Мансе
12
Н'Дур
22
11
11
22
19
Эль Уаззани
43
Сиве
43
Сиве
19
Эль Уаззани
Остались в запасе
Кан
Генгам
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
28
Джибриль Диани
ЦФ
15
Mohamed Hafid
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
30
Бабакар Ниасс
ВР
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
28
Джибриль Диани
ЦФ
15
Mohamed Hafid
ЦФ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Кан - Генгам
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
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