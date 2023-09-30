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Расписание матчей
Франция. Лига 2
По - Амьен
По - Амьен: обзор матча 30 сентября 2023
По
30.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 9 тур
1 : 0
Завершен
Амьен
21'
H. Saivet (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол По - Амьен
Желтая карточка
С. Д'Алмейда
90'
+5
84'
Замена
Y. Assogba
️️️️
С. Корчиа
Замена
K. Ange Ahoussou
️️️️
H. Saivet
83'
83'
Замена
Н. Опоку
️️️️
К. Уаттара
Замена
У. Нгом
️️️️
Л. Мутон
83'
Замена
С. Д'Алмейда
️️️️
S. Beusnard
74'
64'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
A. Leautey
Замена
М. Силла
️️️️
М. Шахири
63'
Желтая карточка
J. Ruiz
60'
46'
Замена
M. Do Couto
️️️️
M. Fofana
ГОЛ с пенальти! 1:0!
H. Saivet
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
По
21
Бингуру Камара
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
7
Теренс Куду
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
4
Xavier Kouassi
ЦП
10
Henri Saivet
ЦП
21
Steeve Beusnard
ЦП
6
Луи Мутон
ЦП
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
17
Mamadou Fofana
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
14
Луи Мафута
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
По
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
79
Умар Нгом
ЦП
7
Yonis Njoh
ЦФ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
30
Owen Gene
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
11
Mathis Touho
ЦФ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
3-4-1-2
21
Камара
97
Бото
5
7
Куду
4
21
6
Мутон
10
11
Шахири
12
10
3-1-3-3
1
Гютне
14
Корчиа
3
Урогиде
11
Уаттара
2
Фофана
17
34
Бойя
22
50
15
Тапсоба
14
Мафута
10
20
20
10
6
Мутон
79
Нгом
79
Нгом
6
Мутон
21
6
Д'Алмейда
6
Д'Алмейда
21
11
Шахири
7
Силла
7
Силла
11
Шахири
11
Уаттара
3
Опоку
3
Опоку
11
Уаттара
17
14
14
17
14
Корчиа
15
15
14
Корчиа
50
9
Кэрролл
9
Кэрролл
50
Остались в запасе
По
Амьен
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
7
Yonis Njoh
ЦФ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
16
Alexis Sauvage
ВР
30
Owen Gene
ЦП
11
Mathis Touho
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
7
Yonis Njoh
ЦФ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
30
Owen Gene
ЦП
11
Mathis Touho
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча По - Амьен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
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