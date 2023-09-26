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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Осер - Анси
Осер - Анси: обзор матча 26 сентября 2023
Осер
26.09.2023, вторник, 21:45
Франция. Лига 2, 8 тур
4 : 0
Завершен
Анси
21'
Т. Калленс (АГ)
29'
Ф. Айе
85'
Г. Перрен
87'
Р. Равелосон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Анси
ГОЛ! 4:0!
Р. Равелосон
Пас отдал
Г. Эйн
87'
ГОЛ! 3:0!
Г. Перрен
Пас отдал
Г. Эйн
85'
Замена
П. Джоли
️️️️
К. Дагба
82'
Замена
E. Maddy
️️️️
Ф. Айе
82'
79'
Замена
T. Delphis
️️️️
М. Диас
Замена
А. Диуссе
️️️️
Э. Овусу
75'
70'
Замена
С. Нтамак
️️️️
W. Caddy
70'
Замена
A. Larose
️️️️
К. Тестуд
Замена
Л. Синайоко
️️️️
А. Онаиву
66'
64'
Замена
Y. Barry
️️️️
В. Пажо
64'
Замена
Н. Кандиль
️️️️
С. Шамаль
63'
Желтая карточка
С. Шамаль
ГОЛ! 2:0!
Ф. Айе
Пас отдал
Д. Менса
29'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Калленс
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
42
Элиша Овусу
ОП
7
Готье Эйн
ПВ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Анси
16
Томас Калленс
ВР
14
Кевин Муанга
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
6
Francois Lajugie
ЦЗ
12
Кевин Тестуд
ЛВ
14
Стив Шамаль
ЛВ
5
Ахмед Каши
ОП
10
Warren Caddy
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Zakaria Bengueddoudj
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
97
Саад Агузуль
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
20
Yacouba Barry
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
28
Antoine Larose
ЦФ
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
3-2-1-4
16
Леон
14
Менса
5
Жубал
2
Дагба
22
Равелосон
42
Овусу
7
Эйн
28
Перрен
97
Айе
45
Онаиву
12
Пелленар
4-1-2-2-1
16
Калленс
18
Жан
4
Диас
6
14
Муанга
5
Каши
10
17
Пажо
12
Тестуд
14
Шамаль
10
2
Дагба
26
Джоли
26
Джоли
2
Дагба
42
Овусу
10
Диуссе
10
Диуссе
42
Овусу
45
Онаиву
9
Синайоко
9
Синайоко
45
Онаиву
97
Айе
34
34
97
Айе
4
Диас
41
41
4
Диас
17
Пажо
20
20
17
Пажо
14
Шамаль
70
Кандиль
70
Кандиль
14
Шамаль
12
Тестуд
28
28
12
Тестуд
10
19
Нтамак
19
Нтамак
10
Остались в запасе
Осер
Анси
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
97
Саад Агузуль
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
1
Флориан Эскале
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Жийо
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
97
Саад Агузуль
ЦФ
Остались в запасе
1
Флориан Эскале
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Осер - Анси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
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