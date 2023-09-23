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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Труа - Осер
Труа - Осер: обзор матча 23 сентября 2023
Труа
23.09.2023, суббота, 16:00
Франция. Лига 2, 7 тур
1 : 2
Завершен
Осер
75'
J. Assoumou
21'
А. Ндиайе (АГ)
90+2'
Э. Овусу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Осер
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Э. Овусу
Желтая карточка
А. Ндиайе
89'
ГОЛ! 1:1!
J. Assoumou
75'
74'
Замена
Э. Овусу
️️️️
Г. Эйн
74'
Замена
К. Дагба
️️️️
П. Джоли
73'
Желтая карточка
Л. Синайоко
Замена
Т. Бальде
️️️️
Д. Мазу-Сако
73'
Замена
И. Бура
️️️️
M. Hamdi
72'
63'
Замена
Ф. Айе
️️️️
А. Онаиву
Замена
Л. Илич
️️️️
М. Диоп
46'
Замена
Ж. Олайтан
️️️️
Р. Саид
46'
38'
Желтая карточка
Д. Менса
Желтая карточка
Р. Саид
32'
21'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Ндиайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
16
Николя Леметр
ВР
4
Танги Зукру
ЦЗ
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
42
Abdoulaye Kante
ЦП
7
Кильян Донг
АП
8
Мухамед Диоп
АП
15
Jaures Assoumou
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Осер
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
97
Саад Агузуль
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Труа
1
Corentin Michel
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
21
Лука Илич
АП
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
42
Элиша Овусу
ОП
12
Тео Пелленар
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
2-1-2-2-3
16
Леметр
4
Зукру
26
7
Шавалерен
49
Мазу-Сако
42
8
Диоп
7
Донг
3
Ндиайе
19
Саид
15
3-1-1-1-4
16
Леон
26
Джоли
5
Жубал
14
Менса
22
Равелосон
10
Диуссе
7
Эйн
45
Онаиву
9
Синайоко
97
Агузуль
28
Перрен
26
14
Бура
14
Бура
26
49
Мазу-Сако
19
Бальде
19
Бальде
49
Мазу-Сако
8
Диоп
21
Илич
21
Илич
8
Диоп
19
Саид
15
Олайтан
15
Олайтан
19
Саид
26
Джоли
2
Дагба
2
Дагба
26
Джоли
7
Эйн
42
Овусу
42
Овусу
7
Эйн
45
Онаиву
97
Айе
97
Айе
45
Онаиву
Остались в запасе
Труа
Осер
1
Corentin Michel
ВР
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
12
Тео Пелленар
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
1
Corentin Michel
ВР
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
12
Тео Пелленар
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Труа - Осер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
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