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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Дюнкерк - Гренобль
Дюнкерк - Гренобль: обзор матча 16 сентября 2023
Дюнкерк
16.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 6 тур
0 : 0
Завершен
Гренобль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дюнкерк - Гренобль
Замена
А. Ба-Си
️️️️
A. Gnanduillet
85'
82'
Замена
N. Ntolla
️️️️
А. Сбаи
70'
Желтая карточка
А. Монфрей
64'
Замена
А. Саньянг
️️️️
Э. Сильвестр
64'
Замена
В. Постолачи
️️️️
P. Meissa Ba
Замена
Б. Юссуф
️️️️
J. Anziani
63'
Замена
H. Gambor
️️️️
D. Trichard
59'
Замена
A. Ipiélé
️️️️
E. Bardeli
59'
Вторая желтая
Б. Куметио
52'
48'
Желтая карточка
А. Менди
Желтая карточка
Б. Куметио
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
3
Driss Trichard
ЦЗ
28
Йохан Билинги
ЦЗ
26
Опа Санганте
ЦЗ
18
Demba Thiam
ЦЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
10
Remy Boissier
ЦП
44
Tidiane Keita
ЦП
20
Julien Anziani
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
10
Амин Сбаи
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Дюнкерк
40
Люка Лавалле
ВР
82
Hugo Gambor
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ЦЗ
77
Амаду Ба-Си
ЦП
27
Alain Ipiélé
ЦФ
17
M. Guel
ЦФ
10
Ángel Orelien
ЦФ
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
22
Natanael Ntolla
ЦФ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
14
Loïc Nestor
ЦФ
3-2-4-1
16
26
Санганте
18
12
Куметио
28
Билинги
3
10
20
18
44
9
4-2-4
1
Мобле
29
Пакье
6
Монфрей
4
Диарра
29
Менди
10
Сильвестр
6
21
5
75
Жозеф
10
Сбаи
3
82
82
3
20
17
Юссуф
17
Юссуф
20
9
77
Ба-Си
77
Ба-Си
9
18
27
27
18
10
Сбаи
22
22
10
Сбаи
5
9
Постолачи
9
Постолачи
5
10
Сильвестр
7
Саньянг
7
Саньянг
10
Сильвестр
Остались в запасе
Дюнкерк
Гренобль
40
Люка Лавалле
ВР
17
M. Guel
ЦФ
10
Ángel Orelien
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
16
Бобби Аллен
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
22
Saikou Touray
ЦФ
14
Loïc Nestor
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
40
Люка Лавалле
ВР
17
M. Guel
ЦФ
10
Ángel Orelien
ЦФ
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
22
Saikou Touray
ЦФ
14
Loïc Nestor
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Дюнкерк - Гренобль
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
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