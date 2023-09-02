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Расписание матчей
Франция. Лига 2
По - Родез
По - Родез: обзор матча 02 сентября 2023
По
02.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 5 тур
2 : 2
Завершен
Родез
29'
М. Силла
45+5'
М. Силла
63'
G. Haag
90+5'
B. Danger (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол По - Родез
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 2:2!
B. Danger
Желтая карточка
K. Ange Ahoussou
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
C. Depres
79'
Замена
A. Valerio
️️️️
G. Haag
Замена
A. Batisse
️️️️
Л. Мутон
79'
76'
Замена
Т. Арконт
️️️️
В. Таиби
75'
Желтая карточка
B. Danger
Замена
M. Bassouamina
️️️️
М. Силла
69'
63'
ГОЛ! 2:1!
G. Haag
60'
Замена
Л. Буаде
️️️️
А. Унтонджи
60'
Замена
L. Rajot
️️️️
С. Ро-Яо
60'
Замена
C. Depres
️️️️
В. Юнусса
55'
Желтая карточка
G. Haag
ГОЛ! 2:0!
М. Силла
Пас отдал
К. Бото
45'
+5
Желтая карточка
J. Ruiz
37'
ГОЛ! 1:0!
М. Силла
Пас отдал
Л. Мутон
29'
Желтая карточка
М. Силла
22'
Замена
J. Ruiz
️️️️
С. Д'Алмейда
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
По
21
Бингуру Камара
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
19
Усман Канте
ЦЗ
20
Kouadio Ange Ahoussou
ЦЗ
4
Жоанн Обьянг
ЦЗ
6
Луи Мутон
ЦП
4
Xavier Kouassi
ЦП
21
Steeve Beusnard
ЦП
10
Khalid Boutaïb
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
Родез
77
Лионель М'Паси
ВР
6
Bradley Danger
ЦЗ
21
Joris Chougrani
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
81
Giovanni Haag
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
97
Аким Абдалла
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
12
Killian Corredor
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
По
15
Marius Ros
ЦЗ
8
Antoine Batisse
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
7
Yonis Njoh
ЦФ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
12
Mons Bassouamina
ЦФ
12
Pape Massar Djitte
ЦФ
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
4
Стон Мамбо
ЦЗ
5
Lorenzo Rajot
ЦП
18
Лука Буаде
ПП
7
Тайрик Арконт
ПВ
25
Clément Depres
ЦФ
18
Antoine Valerio
ЦФ
4-3-3
21
Камара
97
Бото
20
4
Обьянг
19
Канте
6
Мутон
4
21
7
Силла
6
Д'Алмейда
10
3-1-1-1-4
77
М'Паси
6
Нгуямса
21
6
23
Юнусса
81
8
Таиби
12
17
Унтонджи
6
Ро-Яо
97
Абдалла
6
Мутон
8
8
6
Мутон
6
Д'Алмейда
5
5
6
Д'Алмейда
7
Силла
12
12
7
Силла
6
Ро-Яо
5
5
6
Ро-Яо
17
Унтонджи
18
Буаде
18
Буаде
17
Унтонджи
8
Таиби
7
Арконт
7
Арконт
8
Таиби
23
Юнусса
25
25
23
Юнусса
81
18
18
81
Остались в запасе
По
Родез
15
Marius Ros
ЦЗ
7
Yonis Njoh
ЦФ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
12
Pape Massar Djitte
ЦФ
Главный тренер
Николя Усаи
1
Себастьен Сибуа
ВР
4
Стон Мамбо
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Сантини
Остались в запасе
15
Marius Ros
ЦЗ
7
Yonis Njoh
ЦФ
40
Mehdi Jeannin
ЦФ
12
Pape Massar Djitte
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
4
Стон Мамбо
ЦЗ
Главный тренер
Николя Усаи
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча По - Родез
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
По
Франция. Лига 2, 14 тур
Булонь
- : -
04.12.2026
По
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
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