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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анси - Сент-Этьен
Анси - Сент-Этьен: обзор матча 28 августа 2023
Анси
28.08.2023, понедельник, 21:45
Франция. Лига 2, 4 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Этьен
26'
W. Caddy (П)
48'
Д. Шамбос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анси - Сент-Этьен
90'
Замена
A. Gauthier
️️️️
И. Сиссоко
88'
Желтая карточка
Б. Бушуари
Замена
Z. Bengueddoudj
️️️️
A. Larose
85'
Замена
К. Тестуд
️️️️
W. Caddy
84'
Замена
Т. Калленс
️️️️
Ф. Эскале
76'
Желтая карточка
Ф. Эскале
73'
73'
Пенальти не реализован!
И. Сиссоко
69'
Желтая карточка
Д. Аппиа
69'
Замена
Э. Муэффек
️️️️
Д. Шамбос
68'
Замена
К. Сиссе
️️️️
V. Lobry
67'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
Л. Фомба
Замена
С. Шамаль
️️️️
Н. Кандиль
67'
Желтая карточка
A. Larose
62'
62'
Замена
М. Ривера
️️️️
С. Диарра
48'
ГОЛ! 1:1!
Д. Шамбос
Пас отдал
И. Сиссоко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
W. Caddy
26'
Замена
М. Аделин
️️️️
В. Пажо
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
6
Francois Lajugie
ЦЗ
14
Кевин Муанга
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
3
Moise Mahop
ЦЗ
5
Ахмед Каши
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Warren Caddy
ЦП
20
Yacouba Barry
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
28
Antoine Larose
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
25
Стефан Диарра
ПВ
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
19
Victor Lobry
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Анси
16
Томас Калленс
ВР
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
14
Стив Шамаль
ЛВ
12
Кевин Тестуд
ЛВ
5
Мартен Аделин
ЦП
10
Zakaria Bengueddoudj
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
18
Antoine Gauthier
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
23
Карим Сиссе
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Эскале
6
18
Жан
3
14
Муанга
5
Каши
17
Пажо
10
20
70
Кандиль
28
4-3-1-2
30
Ларсоннер
8
Аппиа
21
Батубинсика
23
Бриансон
27
Петро
8
Бушуари
11
Фомба
7
Шамбос
25
Диарра
19
9
Сиссоко
1
Эскале
16
Калленс
16
Калленс
1
Эскале
17
Пажо
5
Аделин
5
Аделин
17
Пажо
70
Кандиль
14
Шамаль
14
Шамаль
70
Кандиль
10
12
Тестуд
12
Тестуд
10
28
10
10
28
7
Шамбос
17
Муэффек
17
Муэффек
7
Шамбос
9
Сиссоко
18
18
9
Сиссоко
25
Диарра
7
Ривера
7
Ривера
25
Диарра
11
Фомба
14
Шарбонье
14
Шарбонье
11
Фомба
19
23
Сиссе
23
Сиссе
19
Остались в запасе
Анси
Сент-Этьен
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Жийо
42
Этьен Грин
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Жийо
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Анси - Сент-Этьен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
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