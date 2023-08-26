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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кан - Аяччо
Кан - Аяччо: обзор матча 26 августа 2023
Кан
26.08.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 4 тур
3 : 0
Завершен
Аяччо
36'
А. Менди
45'
А. Менди
63'
А. Менди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кан - Аяччо
Желтая карточка
Г. Кьереме
87'
Замена
N. Lebreton
️️️️
B. Brahimi
84'
81'
Замена
B. Touré
️️️️
Y. Bammou
81'
Замена
️️️️
Р. Нури
Замена
А. Коефф
️️️️
B. Traoré
67'
66'
Желтая карточка
Y. Bammou
64'
Замена
И. Шегра
️️️️
С. Баяла
ГОЛ! 3:0!
А. Менди
Пас отдал
Г. Кьереме
63'
53'
Желтая карточка
С. Баяла
46'
Замена
М. Сумано
️️️️
М. Эль-Идрисси
ГОЛ! 2:0!
А. Менди
Пас отдал
М. Отре
45'
ГОЛ! 1:0!
А. Менди
Пас отдал
Г. Кьереме
36'
Замена
Г. Кьереме
️️️️
Y. Court
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
91
Emmanuel Ntim
ЦП
25
Кантен Добен
ЦП
61
Brahim Traoré
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
4
V. Henry
ЦФ
6
Y. Court
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Аяччо
1
Mathieu Michel
ВР
23
Tony Strata
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
11
Сирил Баяла
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
19
Yacine Bammou
ЦФ
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
27
Годсон Кьереме
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
28
Уго Вандермерш
ЦФ
Аяччо
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
35
Антони Хелифа
ЦЗ
77
Berahino Saido
ЦП
21
Иван Шегра
ПВ
10
Ben Touré
ЦФ
9
Мусса Сумано
ЦФ
2-4-4
1
Мандре
2
Абди
29
Томас
91
61
23
Отре
25
Добен
4
19
Менди
10
6
4-2-1-3
1
21
Авинел
5
Видаль
2
Альфонс
23
6
Мангани
8
7
Нури
19
9
Эль-Идрисси
11
Баяла
61
92
Коефф
92
Коефф
61
6
27
Кьереме
27
Кьереме
6
10
20
20
10
11
Баяла
21
Шегра
21
Шегра
11
Баяла
19
10
10
19
9
Эль-Идрисси
9
Сумано
9
Сумано
9
Эль-Идрисси
Остались в запасе
Кан
Аяччо
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
28
Уго Вандермерш
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
35
Антони Хелифа
ЦЗ
77
Berahino Saido
ЦП
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
28
Уго Вандермерш
ЦФ
Остались в запасе
30
Ghjuvanni Quilichini
ВР
35
Антони Хелифа
ЦЗ
77
Berahino Saido
ЦП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Кан - Аяччо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
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