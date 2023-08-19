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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Валансьен - Генгам
Валансьен - Генгам: обзор матча 19 августа 2023
Валансьен
19.08.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 3 тур
0 : 0
Завершен
Генгам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валансьен - Генгам
88'
Замена
T. Luvambo
️️️️
А. Эль Уаззани
88'
Замена
Ж. Сиве
️️️️
Б. Гийом
Замена
I. Hamache
️️️️
A. Boutoutaou
88'
Замена
М. Нубисси
️️️️
U. Bonnet
87'
79'
Желтая карточка
Г. Курте
Желтая карточка
L. Woudenberg
79'
77'
Замена
В. Мансе
️️️️
A. Ben Mohamed
72'
Замена
Г. Курте
️️️️
M. Merghem
Замена
Д. Бертомье
️️️️
N. Venema
64'
Желтая карточка
A. Boutoutaou
36'
31'
Желтая карточка
М. Сивис
Желтая карточка
Д. Буату
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
27
Allan Linguet
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
13
Jordan Poha
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
23
Julien Masson
ЦП
14
Nick Venema
ЦФ
12
U. Bonnet
ЦФ
28
A. Boutoutaou
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
26
Mathis Riou
ЦЗ
7
Donatien Gomis
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
7
Mehdi Merghem
ЦП
4
Dylan Louiserre
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
19
Хонатан Иглесиас
АП
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
7
Sofiane Boudraa
ЦП
15
Джейсон Бертомье
АП
14
J. Cuffaut
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Maxime Barthelmé
ЦП
43
Жак Сиве
ЦФ
18
Гаэтан Курте
ЦФ
3-2-2-3
16
13
39
Буату
5
4
27
15
Крузе
23
28
12
14
3-4-1-2
1
24
Сивис
7
26
4
11
19
Эль Уаззани
7
19
Иглесиас
9
Гийом
22
14
15
Бертомье
15
Бертомье
14
28
11
11
28
12
99
Нубисси
99
Нубисси
12
19
Эль Уаззани
92
92
19
Эль Уаззани
22
15
Мансе
15
Мансе
22
9
Гийом
43
Сиве
43
Сиве
9
Гийом
7
18
Курте
18
Курте
7
Остались в запасе
Валансьен
Генгам
1
Lassana Diabate
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
7
Sofiane Boudraa
ЦП
14
J. Cuffaut
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
17
Maxime Barthelmé
ЦП
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
7
Sofiane Boudraa
ЦП
14
J. Cuffaut
ЦФ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
17
Maxime Barthelmé
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Валансьен - Генгам
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
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