Введите ваш ник на сайте

ЦСКА - Зенит

05.11.2006, Воскресенье, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Премьер-лига, 26 тур ЦСКА - Зенит
Россия. Премьер-лига 2006
11 тур
19 июля, среда 00:00 Зенит 0:0 ЦСКА
Россия. Кубок (2005/2006)
1/2 финала
ответный матч		 10 мая, среда 20:00 Зенит 0:3 ЦСКА
Россия. Кубок (2005/2006)
1/2 финала
первый матч		 3 мая, среда 14:00 ЦСКА 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
20 тур
21 августа, воскресенье 18:00 ЦСКА 1:1 Зенит
5 тур
17 апреля, воскресенье 16:00 Зенит 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
27 тур
25 октября, понедельник 00:00 Зенит 0:3 ЦСКА
4 тур
3 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 3:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
16 тур
11 июля, пятница 00:00 ЦСКА 2:2 Зенит
15 тур
28 июня, суббота 00:00 Зенит 4:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
26 тур
6 октября, воскресенье 00:00 Зенит 0:2 ЦСКА
3 тур
17 марта, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:0 Зенит
Чемпионат России 2001
26 тур
30 сентября, воскресенье 00:00 Зенит 6:1 ЦСКА
12 тур
11 июня, понедельник 00:00 ЦСКА 1:1 Зенит
Чемпионат России 2000
22 тур
18 августа, пятница 00:00 Зенит 0:1 ЦСКА
8 тур
12 мая, пятница 00:00 ЦСКА 4:1 Зенит
Чемпионат России 1999
19 тур
11 июля, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 ЦСКА
5 тур
2 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:2 Зенит
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Зенит 0:1 ЦСКА
2 тур
4 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Зенит
Чемпионат России 1997
28 тур
20 сентября, суббота 00:00 Зенит 2:0 ЦСКА
11 тур
24 мая, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Зенит
Чемпионат России 1996
29 тур
28 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Зенит
12 тур
15 мая, среда 00:00 Зенит 1:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 7 6 47:28 +19 58
2. Спартак М 30 15 13 2 60:36 +24 58
3. Локомотив 30 15 8 7 47:34 +13 53
4. Зенит 30 13 11 6 42:30 +12 50
5. Рубин 30 13 7 10 43:37 +6 46
6. Москва 30 10 13 7 41:37 +4 43
7. Луч 30 12 5 13 37:39 -2 41
8. Томь 30 11 8 11 35:33 +2 41
9. Спартак Нч 30 11 8 11 33:32 +1 41
10. Крылья Советов 30 10 8 12 37:35 +2 38
11. Сатурн 30 7 16 7 29:24 +5 37
12. Ростов 30 10 6 14 42:48 -6 36
13. Амкар-Пермь 30 8 11 11 22:36 -14 35
14. Динамо М 30 8 10 12 31:40 -9 34
15. Торпедо М 30 3 13 14 22:40 -18 22
16. Шинник 30 1 8 21 17:56 -39 11
...
  • Читайте нас: 