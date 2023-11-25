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Сампдория - Специя

25.11.2023, Суббота, 00:00 мск Италия. Серия В, 14 тур Сампдория - Специя
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Матч еще не начался
Италия. Серия А (2022/2023)
31 тур
22 апреля, суббота 21:45 Сампдория 1:1 Специя
7 тур
17 сентября, суббота 19:00 Специя 2:1 Сампдория
Италия. Серия А (2021/2022)
23 тур
23 января, воскресенье 17:00 Специя 1:0 Сампдория
9 тур
22 октября, пятница 21:45 Сампдория 2:1 Специя
Италия. Серия А (2020/2021)
36 тур
12 мая, среда 21:45 Сампдория 2:2 Специя
17 тур
11 января, понедельник 22:45 Специя 2:1 Сампдория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Парма 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Катанцаро 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Бари 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Пиза 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Тернана 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Комо 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Палермо 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Феральписало 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Асколи 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Модена 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Венеция 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Козенца 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Зюйдтироль 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сампдория 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Циттаделла 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кремонезе 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Реджана 1919 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Специя 0 0 0 0 0:0 0 0
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