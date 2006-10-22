|8 тур
|7 мая, воскресенье
|00:00
|Рубин
|2:0
|Москва
|16 тур
|11 июля, воскресенье
|00:00
|Москва
|1:0
|Рубин
|13 тур
|23 мая, воскресенье
|00:00
|Рубин
|3:0
|Москва
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|47:28
|+19
|58
|2.
|Спартак М
|30
|15
|13
|2
|60:36
|+24
|58
|3.
|Локомотив
|30
|15
|8
|7
|47:34
|+13
|53
|4.
|Зенит
|30
|13
|11
|6
|42:30
|+12
|50
|5.
|Рубин
|30
|13
|7
|10
|43:37
|+6
|46
|6.
|Москва
|30
|10
|13
|7
|41:37
|+4
|43
|7.
|Луч
|30
|12
|5
|13
|37:39
|-2
|41
|8.
|Томь
|30
|11
|8
|11
|35:33
|+2
|41
|9.
|Спартак Нч
|30
|11
|8
|11
|33:32
|+1
|41
|10.
|Крылья Советов
|30
|10
|8
|12
|37:35
|+2
|38
|11.
|Сатурн
|30
|7
|16
|7
|29:24
|+5
|37
|12.
|Ростов
|30
|10
|6
|14
|42:48
|-6
|36
|13.
|Амкар-Пермь
|30
|8
|11
|11
|22:36
|-14
|35
|14.
|Динамо М
|30
|8
|10
|12
|31:40
|-9
|34
|15.
|Торпедо М
|30
|3
|13
|14
|22:40
|-18
|22
|16.
|Шинник
|30
|1
|8
|21
|17:56
|-39
|11