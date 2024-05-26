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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Эйбар
Спортинг - Эйбар: обзор матча 26 мая 2024
Спортинг
26.05.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 41 тур
1 : 0
Завершен
Эйбар
84'
В. Кампусано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Эйбар
90'
+4
Желтая карточка
А. Арбилья
Желтая карточка
Ф. Вильяльба
90'
+4
86'
Замена
С. Леон
️️️️
М. Перейра
ГОЛ! 1:0!
В. Кампусано
84'
Замена
В. Кампусано
️️️️
Г. Кампос
79'
Замена
Д. Кейпо
️️️️
Р. Пьер
79'
79'
Замена
Кике
️️️️
Робер
72'
Замена
J. Antonio Ríos
️️️️
К. Гутьеррес
Замена
Н. Мартин
️️️️
К. Ривера
67'
Замена
Ф. Вильяльба
️️️️
Х. Хассан
57'
Замена
У. Джурджевич
️️️️
М. Гонсалес
57'
41'
Желтая карточка
М. Сориано
Желтая карточка
П. Инсуа
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
3
Хосе Анхель
(К)
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
7
Гаспар Кампос
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
19
Хуан Отеро
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
22
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
(К)
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
23
Матеус Перейра
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
47
Агер Акетче
АП
17
José Corpas
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
88
Axel Bamba
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
21
Фран Вильяльба
ЦП
6
Начо Мартин
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
9
Виктор Кампусано
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
28
Iker Alday
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
3
Hodei Arrillaga
ЦЗ
8
Ander Madariaga
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
7
Кике
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Янес
5
Санчес
44
Инсуа
44
Пьер
3
Анхель
2
Росас
17
Ривера
7
Кампос
23
Хассан
9
Гонсалес
19
Отеро
4-1-2-1-2
13
Зидан
3
Робер
25
Беррокаль
23
Арбилья
22
Гутьеррес
5
Ноласкоайн
23
Перейра
21
Сориано
47
Акетче
19
Стоичков
17
23
Хассан
21
Вильяльба
21
Вильяльба
23
Хассан
17
Ривера
6
Мартин
6
Мартин
17
Ривера
44
Пьер
11
Кейпо
11
Кейпо
44
Пьер
7
Кампос
9
Кампусано
9
Кампусано
7
Кампос
9
Гонсалес
32
Джурджевич
32
Джурджевич
9
Гонсалес
22
Гутьеррес
3
3
22
Гутьеррес
3
Робер
7
Кике
7
Кике
3
Робер
23
Перейра
11
Леон
11
Леон
23
Перейра
Остались в запасе
Спортинг
Эйбар
13
Кристиан Жоэль
ВР
88
Axel Bamba
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
3
P. Garcia
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
13
Йоель Родригес
ВР
28
Iker Alday
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
3
Hodei Arrillaga
ЦЗ
8
Ander Madariaga
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
88
Axel Bamba
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
3
P. Garcia
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
28
Iker Alday
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
3
Hodei Arrillaga
ЦЗ
8
Ander Madariaga
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Спортинг - Эйбар
2
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
9
Нарушения
8
11
Офсайды
1
2
Количество передач
394
486
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Альваро Морено Арагон
Стадион:
Эль Молинон
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