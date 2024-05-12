Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльче - Уэска
Эльче - Уэска: обзор матча 12 мая 2024
Эльче
12.05.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Сегунда, 39 тур
0 : 3
Завершен
Уэска
32'
А. Бальбоа
38'
К. Хашимото
81'
J. Mier
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Уэска
Замена
А. Пучмаль
️️️️
Т. Моренте
86'
81'
ГОЛ! 0:3!
J. Mier
Пас отдал
Х. Муньос
80'
Замена
J. Mier
️️️️
К. Хашимото
80'
Замена
C. Gutiérrez
️️️️
I. Martos
72'
Желтая карточка
O. Sielva
71'
Замена
Х. Муньос
️️️️
H. Vallejo
70'
Замена
С. Обенг
️️️️
Э. Соррилья
62'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
А. Бальбоа
Замена
А. Фебас
️️️️
С. Бермехо
58'
Замена
О. Плано
️️️️
М. Эль-Гезуани
58'
56'
Желтая карточка
Э. Соррилья
Замена
С. Каррейра
️️️️
М. Гаспар
46'
Замена
М. Ньето
️️️️
Хосан
46'
Желтая карточка
М. Эль-Гезуани
39'
38'
ГОЛ! 0:2!
К. Хашимото
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Бальбоа
Пас отдал
Х. Ньето
22'
Желтая карточка
I. Martos
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
6
Педро Бигас
(К)
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
17
Серхио Бермехо
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
8
Николас Кастро
АП
17
Хосан
ПВ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
(К)
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ПЗ
22
Элади Соррилья
ЛВ
42
Кенто Хашимото
ЦП
23
Oscar Sielva
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
14
Алейш Фебас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
10
Cristian Salvador
ЦФ
11
Ману Ньето
ЦФ
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
5
Жереми Бласко
ЦЗ
10
Iker Kortajarena
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
6
J. Mier
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
35
Iker Gil
ЦФ
4-2-3-1
1
Дитуро
7
Фернандес Меркау
6
Бигас
12
Салинас
2
Гаспар
17
Бермехо
18
Дональд
20
Моренте
8
Кастро
17
Хосан
9
Эль-Гезуани
3-3-1-3
25
Фернандес
2
Ньето
5
Пулидо
15
42
Хашимото
23
16
Бальбоа
22
Соррилья
3
80
3
2
Гаспар
5
Каррейра
5
Каррейра
2
Гаспар
17
Бермехо
14
Фебас
14
Фебас
17
Бермехо
20
Моренте
17
Пучмаль
17
Пучмаль
20
Моренте
9
Эль-Гезуани
20
Плано
20
Плано
9
Эль-Гезуани
17
Хосан
11
Ньето
11
Ньето
17
Хосан
3
16
16
3
16
Бальбоа
24
Мартинес
24
Мартинес
16
Бальбоа
42
Хашимото
6
6
42
Хашимото
80
11
Муньос
11
Муньос
80
22
Соррилья
20
Обенг
20
Обенг
22
Соррилья
Остались в запасе
Эльче
Уэска
8
Мигель Сан Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
4
Родриго Мендоса
ЦП
10
Cristian Salvador
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
10
Iker Kortajarena
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
20
Rafael Tresaco
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
35
Iker Gil
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
8
Мигель Сан Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
4
Родриго Мендоса
ЦП
10
Cristian Salvador
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
10
Iker Kortajarena
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
20
Rafael Tresaco
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
35
Iker Gil
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Эльче - Уэска
1
3
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
10
Количество передач
680
226
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
67
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
13
4
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Главный судья:
Иосу Галех Апестегиа
(Памплона)
Стадион:
Мартинес Валеро
Новости команд
Все
Эльче
Уэска
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Атлетико» на победу в матче 14 тура
Вчера, 09:35
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Атлетико» на победу в матче 14 тура
Вчера, 09:35
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+