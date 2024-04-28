Введите ваш ник на сайте

Реал Ов - Тенерифе

28.04.2024, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Сегунда, 37 тур Реал Ов - Тенерифе
...
Матч еще не начался
Испания. Сегунда (2023/2024)
1 тур
14 августа, понедельник 22:30 Тенерифе 1:0 Реал Ов
Испания. Сегунда (2018/2019)
40 тур
26 мая, воскресенье 19:00 Тенерифе 2:1 Реал Ов
21 тур
12 января, суббота 22:30 Реал Ов 1:0 Тенерифе
Испания. Сегунда (2017/2018)
30 тур
9 марта, пятница 23:00 Тенерифе 3:1 Реал Ов
9 тур
11 октября, среда 22:00 Реал Ов 1:1 Тенерифе
Испания. Сегунда (2016/2017)
32 тур
2 апреля, воскресенье 19:00 Тенерифе 1:0 Реал Ов
11 тур
23 октября, воскресенье 21:00 Реал Ов 2:0 Тенерифе
Испания. Сегунда (2015/2016)
25 тур
14 февраля, воскресенье 19:00 Реал Ов 1:0 Тенерифе
4 тур
13 сентября, воскресенье 20:15 Тенерифе 0:2 Реал Ов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Расинг 1 1 0 0 4:0 +4 3
2. Мирандес 1 1 0 0 4:0 +4 3
3. Сарагоса 1 1 0 0 2:0 +2 3
4. Вальядолид 1 1 0 0 2:0 +2 3
5. Расинг де Феррол 1 1 0 0 1:0 +1 3
6. ФК Андорра 1 1 0 0 1:0 +1 3
7. Эльденсе 1 1 0 0 1:0 +1 3
8. Тенерифе 1 1 0 0 1:0 +1 3
9. Леванте 1 0 1 0 1:1 0 1
10. Уэска 1 0 1 0 1:1 0 1
11. Эспаньол 1 0 1 0 1:1 0 1
12. Альбасете 1 0 1 0 1:1 0 1
13. Аморебьета 1 0 1 0 1:1 0 1
14. Бургос 1 0 1 0 1:1 0 1
15. Леганес 1 0 0 1 0:1 -1 0
16. Картахена 1 0 0 1 0:1 -1 0
17. Эльче 1 0 0 1 0:1 -1 0
18. Реал Ов 1 0 0 1 0:1 -1 0
19. Спортинг Х 1 0 0 1 0:2 -2 0
20. Вильярреал Б 1 0 0 1 0:2 -2 0
21. Эйбар 1 0 0 1 0:4 -4 0
22. Алькоркон 1 0 0 1 0:4 -4 0
...
  • Читайте нас: 