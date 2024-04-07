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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Тенерифе - Эйбар
Тенерифе - Эйбар: обзор матча 07 апреля 2024
Тенерифе
07.04.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 34 тур
2 : 1
Завершен
Эйбар
11'
Р. Лопес
87'
Анхель
42'
J. Corpas
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тенерифе - Эйбар
90'
+7
Желтая карточка
Стоичков
90'
+4
Замена
Я. Казми
️️️️
М. Перейра
90'
+4
Замена
С. Альварес
️️️️
F. Venancio
90'
+1
Желтая карточка
У. Венцедор
Желтая карточка
Х. Амо
90'
ГОЛ! 2:1!
Анхель
Пас отдал
T.
87'
85'
Желтая карточка
А. Акетче
Замена
A. Buñuel
️️️️
Р. Лопес
85'
Замена
Х. Амо
️️️️
С. Гонсалес
85'
Желтая карточка
T.
84'
Замена
T.
️️️️
Э. Гальего
79'
Желтая карточка
L. Williams
77'
69'
Замена
А. Акетче
️️️️
J. Corpas
60'
Желтая карточка
Х. Баутиста
50'
Замена
У. Венцедор
️️️️
П. Ноласкоайн
50'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
С. Леон
Желтая карточка
Э. Гальего
42'
42'
ГОЛ! 1:1!
J. Corpas
Пас отдал
М. Перейра
ГОЛ! 1:0!
Р. Лопес
Пас отдал
В. Рубио
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
16
Айтор Санц
(К)
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
19
Луисми Крус
АП
18
Энрик Гальего
ЦФ
4
José León
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
22
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
(К)
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
23
Матеус Перейра
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
17
José Corpas
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
24
Хосе Амо
ЦЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
20
Teto
ЦП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
8
Javi Alonso
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
Hodei Arrillaga
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Ander Madariaga
ЦП
47
Агер Акетче
АП
27
Stefan Simic
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
7
Кике
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
3-2-3-2
12
Сориано
22
6
Гонсалес
5
16
Санц
14
Корредера
20
Рубио
19
Крус
12
Лопес
4
18
Гальего
4-1-2-3
13
Зидан
23
Техеро
21
23
Арбилья
22
Гутьеррес
5
Ноласкоайн
23
Перейра
21
Сориано
11
Леон
19
Стоичков
17
6
Гонсалес
24
Амо
24
Амо
6
Гонсалес
18
Гальего
20
20
18
Гальего
12
Лопес
15
15
12
Лопес
5
Ноласкоайн
12
Венцедор
12
Венцедор
5
Ноласкоайн
21
6
Альварес
6
Альварес
21
17
47
Акетче
47
Акетче
17
11
Леон
9
Баутиста
9
Баутиста
11
Леон
23
Перейра
9
Казми
9
Казми
23
Перейра
Остались в запасе
Тенерифе
Эйбар
1
Tomeu Nadal
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
11
Alvaro Romero
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
8
Javi Alonso
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
13
Йоель Родригес
ВР
3
Hodei Arrillaga
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
8
Ander Madariaga
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
1
Tomeu Nadal
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
11
Alvaro Romero
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
8
Javi Alonso
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
3
Hodei Arrillaga
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
8
Ander Madariaga
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Тенерифе - Эйбар
4
4
Всего ударов по воротам
7
19
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
1
6
Нарушения
14
11
Офсайды
1
1
Количество передач
364
481
Сейвы
4
1
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
4
13
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Уэльва)
Стадион:
Heliodoro Rodríguez López, Santa Cruz de Tenerife
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